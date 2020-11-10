Интересы народа должны лежать во главе угла политики. Что обсудили на встрече Александр Лукашенко и Михаил Орда
Новости Беларуси. Интересы народа должны лежать во главе угла политики государства. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 10 ноября, на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства отметил: официальные профсоюзы должны и дальше работать по всем направлениям, защищая интересы и права белорусов. При этом власть готова всячески поддерживать эту работу.
Разговор во Дворце Независимости затронул многие темы – ценообразование, тарифы и качество услуг ЖКХ, а также обстановку в трудовых коллективах.
Подробности рабочей встречи – в репортаже Ксении Худолей.
Более 4 миллионов человек. Именно столько трудящихся доверяют защиту своих прав профсоюзным организациям. Преувеличить значение ФПБ для работников разных отраслей и сфер очень сложно. Это и формирование соцпакета, и юридическая помощь, и материальные стимулы. А потому круг вопросов, которые сегодня, 10 ноября, обсуждались во Дворце Независимости, безусловно, широк.
За рабочим столом Президент принимал Михаила Орду, председателя Федерации профсоюзов. Среди актуальных тем – обстановка в коллективах. Ее никак нельзя назвать беспокойной, большинство специалистов готовы к конструктивному диалогу, стремятся спокойно трудиться и достойно зарабатывать. Но, как и везде, есть свои исключения. К попыткам вносить смуту в головы и экономику, отметил глава государства, относиться нужно однозначно: никаких оправданий, никакой конфронтации.
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Вместо призрачных претензий отдельных лиц, разбираться необходимо с более конкретными задачами. Особое внимание руководству профсоюзных организаций Президент поручил обратить на ценообразование и качество коммунальных услуг. Это то, что волнует белорусов каждый день. И мониторингу стоимости потребительских товаров профсоюзы действительно уделяют немало времени. В условиях пандемии и повышенного спроса на отдельные продукты экспресс-оценка уровня цен ведется еженедельно.
Александр Лукашенко: интересы народа, интересы наших трудяг должны лежать во главе угла нашей политики
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Посматривайте и на коммунальные услуги. Тарифы тут – понятно – мы их держим под контролем. Но на качество надо обратить внимание.
Двойные стандарты «забастовщиков» всплывают на поверхность. Коллективный договор – консенсус между нанимателем и трудящимися. Документ еще называют «малой Конституцией». Так вот все те преференции, которые этот самый договор дает белорусским специалистам, должны достигать конкретного адресата.
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Стоит вспомнить, как помощь в период пандемии почувствовали работники самых разных предприятий. Тогда именно профсоюзы вышли с инициативой создания фонда поддержки медиков, которые заболели коронавирусом.