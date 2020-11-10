Интересы народа должны лежать во главе угла политики. Что обсудили на встрече Александр Лукашенко и Михаил Орда

Новости Беларуси. Интересы народа должны лежать во главе угла политики государства. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 10 ноября, на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства отметил: официальные профсоюзы должны и дальше работать по всем направлениям, защищая интересы и права белорусов. При этом власть готова всячески поддерживать эту работу.

Разговор во Дворце Независимости затронул многие темы – ценообразование, тарифы и качество услуг ЖКХ, а также обстановку в трудовых коллективах. Подробности рабочей встречи – в репортаже Ксении Худолей. Более 4 миллионов человек. Именно столько трудящихся доверяют защиту своих прав профсоюзным организациям. Преувеличить значение ФПБ для работников разных отраслей и сфер очень сложно. Это и формирование соцпакета, и юридическая помощь, и материальные стимулы. А потому круг вопросов, которые сегодня, 10 ноября, обсуждались во Дворце Независимости, безусловно, широк.