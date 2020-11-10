Александр Лукашенко: побежал за длинным рублём – есть последствия. Поехал – там живи

Новости Беларуси. Интересы народа должны лежать во главе угла политики государства. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 10 ноября, на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства отметил: официальные профсоюзы должны и дальше работать по всем направлениям, защищая интересы и права белорусов. При этом власть готова всячески поддерживать эту работу. Разговор во Дворце Независимости затронул многие темы – ценообразование, тарифы и качество услуг ЖКХ, а также обстановку в трудовых коллективах. Подробности рабочей встречи – в репортаже Ксении Худолей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если только мы поддадимся на эти сказки, что «где-то нас ждут, и там хорошо» – я вам привел пример по Латвии... Недавно я говорил по поводу врачей. Не знаю, как меня врачи поняли, но еще раз хочу подтвердить: мы не против того, чтобы помочь с ковидом. Той же Польше, в России непростая ситуация… Никто не против помочь, но это должно делаться по-человечески. Мы не против того, чтобы поехали, но это должно делаться организованно. Хотите, чтобы мы вам помогали – пожалуйста! У нас есть опыт, у нас есть хорошие врачи, есть хорошие специалисты. Мы вам будем помогать, мы вас будем консультировать, как мы с китайцами постоянно консультируемся, мы будем вас лечить, если это надо. Но прежде всего мы должны заботиться о своем народе, о своем государстве. Так же, как и поляки. Но это наши соседи. И польское население, поляки ни в чем не виноваты, что их руководство проводит такую политику. Они сами против такой политики. Посмотрите, до 2 миллионов протесты в самой Польше.