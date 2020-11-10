Александр Лукашенко: побежал за длинным рублём – есть последствия. Поехал – там живи
Новости Беларуси. Интересы народа должны лежать во главе угла политики государства. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 10 ноября, на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства отметил: официальные профсоюзы должны и дальше работать по всем направлениям, защищая интересы и права белорусов. При этом власть готова всячески поддерживать эту работу.
Разговор во Дворце Независимости затронул многие темы – ценообразование, тарифы и качество услуг ЖКХ, а также обстановку в трудовых коллективах.
Подробности рабочей встречи – в репортаже Ксении Худолей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если только мы поддадимся на эти сказки, что «где-то нас ждут, и там хорошо» – я вам привел пример по Латвии... Недавно я говорил по поводу врачей. Не знаю, как меня врачи поняли, но еще раз хочу подтвердить: мы не против того, чтобы помочь с ковидом. Той же Польше, в России непростая ситуация… Никто не против помочь, но это должно делаться по-человечески. Мы не против того, чтобы поехали, но это должно делаться организованно.
Хотите, чтобы мы вам помогали – пожалуйста! У нас есть опыт, у нас есть хорошие врачи, есть хорошие специалисты. Мы вам будем помогать, мы вас будем консультировать, как мы с китайцами постоянно консультируемся, мы будем вас лечить, если это надо. Но прежде всего мы должны заботиться о своем народе, о своем государстве. Так же, как и поляки. Но это наши соседи. И польское население, поляки ни в чем не виноваты, что их руководство проводит такую политику. Они сами против такой политики. Посмотрите, до 2 миллионов протесты в самой Польше.
Населению Польши, народу не нравится та политика, которую проводит там Дуда и прочие. Никто там не даст работать нормально нашим врачам. Никто не даст. Будут второстепенную какую-то, третьестепенную роль играть. А я не хочу, чтобы издевались над нашими людьми и нашими врачами таким образом. Поэтому я их предупреждаю: смотрите, прежде чем выехать туда.
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Вот в чем моя позиция. А не потому, что я тут закрылся и никого не пускаю. Мы не собираемся закрываться, мы не сможем закрыться. У нас экспортоориентированная экономика, и мы не Америка, не Китай и даже не Россия, чтобы закрыться. Мир совершенно другой.
Поэтому кто хочет, тот пусть едет. Побежал за длинным рублем – есть определенное обязательство, последствия. Как я рассказывал: работает там (длинный рубль получил), а к нам едет, чтобы медицинские услуги получить, образование и так далее. Поехал – там живи и получай эти услуги. Потому что здесь же у нас дотируется, и здравоохранение фактически за государственный счет. Образование тем более у нас государственное. Это же мы все платим за это. А он там сидит, он же не платит никаких налогов. В чем я неправ? Поэтому людям надо доносить эту правду, горькую правду, и не рассчитывать, что за нас решит кто-то какие-то вопросы.