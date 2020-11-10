Александр Лукашенко: если до конца года частные предприятия не создадут профсоюзные организации, то они будут ликвидированы

Новости Беларуси. Интересы народа должны лежать во главе угла политики государства. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 10 ноября, на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства отметил: официальные профсоюзы должны и дальше работать по всем направлениям, защищая интересы и права белорусов. При этом власть готова всячески поддерживать эту работу.

Разговор во Дворце Независимости затронул многие темы – ценообразование, тарифы и качество услуг ЖКХ, а также обстановку в трудовых коллективах. Подробности рабочей встречи – в репортаже Ксении Худолей. Урегулировать вопросы Александр Лукашенко поручил вместе с Администрацией Президента и правительством, а при необходимости подготовить проект распоряжения или указа.

Раз и навсегда предстоит решить еще одну задачу: до конца года профсоюзные организации должны появиться на всех частных предприятиях. Об этом Президент говорит не впервые, так что сюрпризом для частников такой подход стать попросту не может.