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Александр Лукашенко: если до конца года частные предприятия не создадут профсоюзные организации, то они будут ликвидированы

10 ноября 2020 17:21
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Новости Беларуси. Интересы народа должны лежать во главе угла политики государства. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 10 ноября, на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства отметил: официальные профсоюзы должны и дальше работать по всем направлениям, защищая интересы и права белорусов. При этом власть готова всячески поддерживать эту работу.

Александр Лукашенко: если до конца года частные предприятия не создадут профсоюзные организации, то они будут ликвидированы-1

Разговор во Дворце Независимости затронул многие темы – ценообразование, тарифы и качество услуг ЖКХ, а также обстановку в трудовых коллективах.

Подробности рабочей встречи – в репортаже Ксении Худолей.

Урегулировать вопросы Александр Лукашенко поручил вместе с Администрацией Президента и правительством, а при необходимости подготовить проект распоряжения или указа.

Александр Лукашенко: если до конца года частные предприятия не создадут профсоюзные организации, то они будут ликвидированы-4

Раз и навсегда предстоит решить еще одну задачу: до конца года профсоюзные организации должны появиться на всех частных предприятиях. Об этом Президент говорит не впервые, так что сюрпризом для частников такой подход стать попросту не может.

Александр Лукашенко: если до конца года частные предприятия не создадут профсоюзные организации, то они будут ликвидированы-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если только до конца года частные предприятия не создадут по вашим требованиям профсоюзные организации, эти частные предприятия будут ликвидированы. Вы должны внести эти предложения. Шутить мы не будем больше.

Мы видим, как некоторые себя повели и взяли курс на уничтожение государства и государственности в нашей стране. Ладно, это мы разберемся по отдельным направлениям. Но профсоюзные организации должны быть созданы. И вы от этого отступать ни в коем случае не должны.

Александр Лукашенко: если до конца года частные предприятия не создадут профсоюзные организации, то они будут ликвидированы-10

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# Профсоюзы в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Михаил Орда # Фотофакт

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