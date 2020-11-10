Александр Лукашенко: «Если кто-то хочет сделать Беларусь провинцией Польши или Литвы, это только через мой труп»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы же вчера услышали, это тоже очень важно: Польша и Соединенные Штаты Америки заключили еще один договор о военном сотрудничестве. Уже перебрасывают из Соединенных Штатов Америки (не из Германии в Польшу) новые контингенты военнослужащих. Спрашивается: зачем? Если кто-то из наших не понимает, особенно из этих протестунов, пусть подумают, что ситуация не такая простая. Если кто-то хочет сделать Беларусь провинцией Польши или Литвы, это только через мой труп. Они должны это понимать.