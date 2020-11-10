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Александр Лукашенко: «Если кто-то хочет сделать Беларусь провинцией Польши или Литвы, это только через мой труп»

10 ноября 2020 18:34
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Новости Беларуси. Интересы народа должны лежать во главе угла политики государства. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 10 ноября, на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: если до конца года частные предприятия не создадут профсоюзные организации, то они будут ликвидированы

Александр Лукашенко: «Если кто-то хочет сделать Беларусь провинцией Польши или Литвы, это только через мой труп»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы же вчера услышали, это тоже очень важно: Польша и Соединенные Штаты Америки заключили еще один договор о военном сотрудничестве. Уже перебрасывают из Соединенных Штатов Америки (не из Германии в Польшу) новые контингенты военнослужащих. Спрашивается: зачем? Если кто-то из наших не понимает, особенно из этих протестунов, пусть подумают, что ситуация не такая простая. Если кто-то хочет сделать Беларусь провинцией Польши или Литвы, это только через мой труп. Они должны это понимать.

Александр Лукашенко: «Если кто-то хочет сделать Беларусь провинцией Польши или Литвы, это только через мой труп»-4

Ксения Худолей, корреспондент:
Каждому, кто сегодня ищет «выгоды», стоит понимать: «розовые очки» импортного производства, может, и смогут некоторое время приукрашать попытки пошатнуть страну. Но современная геополитика хорошо дает понять: снимать их будет очень дискомфортно.

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# Профсоюзы в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Михаил Орда # Фотофакт

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