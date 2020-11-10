Александр Лукашенко: интересы народа, интересы наших трудяг должны лежать во главе угла нашей политики
Новости Беларуси. Интересы народа должны лежать во главе угла политики. Об этом Александр Лукашенко заявил 10 ноября на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент поручил руководству профсоюзных организаций обратить особое внимание на вопросы ценообразования и качества коммунальных услуг. Это то, что волнует белорусов каждый день.
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Александр Лукашенко отметил, что мониторингу стоимости потребительских товаров профсоюзы уделяют немало внимания, и поручил и дальше держать на жестком контроле рост цен на продукты питания и первой необходимости. Поход за покупками не должен никоим образом бить по карману наших людей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Поверьте, люди, которых вы призваны поддерживать, это оценят – они уже оценили. У нас там порядка 50 уже позиций цен – премьер мне докладывал – мы контролируем. И надо контролировать эти цены. 50-57 позиций – это те товары, в которых нуждается обычный человек. Поэтому ничего страшного. Не надо тут заявлять о том, что это рынок, еще что-то, демократия… Увидели и рынок, и демократию. Во всех странах, не только в Европе, но и Америка продемонстрировала свою демократию. Поэтому интересы народа, интересы наших трудяг должны лежать во главе угла нашей политики.
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Среди важных поручение главе ФПБ – создание профсоюзных организаций на всех частных предприятиях. Этот вопрос должен быть решен до конца года. Обсуждались также особенности действия коллективных договоров.