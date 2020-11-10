Александр Лукашенко: интересы народа, интересы наших трудяг должны лежать во главе угла нашей политики

Новости Беларуси. Интересы народа должны лежать во главе угла политики. Об этом Александр Лукашенко заявил 10 ноября на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент поручил руководству профсоюзных организаций обратить особое внимание на вопросы ценообразования и качества коммунальных услуг. Это то, что волнует белорусов каждый день.

Александр Лукашенко: профсоюзы работали и будут работать. Власть будет поддерживать их на всех уровнях