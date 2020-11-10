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Александр Лукашенко: интересы народа, интересы наших трудяг должны лежать во главе угла нашей политики

10 ноября 2020 11:33
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Новости Беларуси. Интересы народа должны лежать во главе угла политики. Об этом Александр Лукашенко заявил 10 ноября на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент поручил руководству профсоюзных организаций обратить особое внимание на вопросы ценообразования и качества коммунальных услуг. Это то, что волнует белорусов каждый день.

Александр Лукашенко: профсоюзы работали и будут работать. Власть будет поддерживать их на всех уровнях

Александр Лукашенко: интересы народа, интересы наших трудяг должны лежать во главе угла нашей политики-1

Александр Лукашенко отметил, что мониторингу стоимости потребительских товаров профсоюзы уделяют немало внимания, и поручил и дальше держать на жестком контроле рост цен на продукты питания и первой необходимости. Поход за покупками не должен никоим образом бить по карману наших людей.  

Александр Лукашенко: интересы народа, интересы наших трудяг должны лежать во главе угла нашей политики-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Поверьте, люди, которых вы призваны поддерживать, это оценят – они уже оценили. У нас там порядка 50 уже позиций цен – премьер мне докладывал – мы контролируем. И надо контролировать эти цены. 50-57 позиций – это те товары, в которых нуждается обычный человек. Поэтому ничего страшного. Не надо тут заявлять о том, что это рынок, еще что-то, демократия… Увидели и рынок, и демократию. Во всех странах, не только в Европе, но и Америка продемонстрировала свою демократию. Поэтому интересы народа, интересы наших трудяг должны лежать во главе угла нашей политики.

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Александр Лукашенко: интересы народа, интересы наших трудяг должны лежать во главе угла нашей политики-7

Среди важных поручение главе ФПБ – создание профсоюзных организаций на всех частных предприятиях. Этот вопрос должен быть решен до конца года. Обсуждались также особенности действия коллективных договоров.

# Профсоюзы в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Михаил Орда # Фотофакт

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