Президент Беларуси: профсоюзы работали и будут работать. Власть будет поддерживать их на всех уровнях

Новости Беларуси. Интересы народа должны лежать во главе угла политики. Об этом Александр Лукашенко заявил 10 ноября на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Интересы народа должны лежать во главе угла политики. Об этом Александр Лукашенко заявил 10 ноября на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разговор во Дворце Независимости затронул многие темы – ценообразование, тарифы и качество услуг ЖКХ, коллективные договоры, а также обстановку в трудовых коллективах. Михаил Орда доложил Президенту о профсоюзной работе, которая проводится на предприятиях. Стратегия специалистов – конструктивный диалог. Идею поддерживает и большинство трудящихся. Попытки искусственно нарастить напряжение среди рабочих – единичны.
Александр Лукашенко отметил, что желание спокойно трудиться и достойно зарабатывать никому навязывать не нужно. Официальные профсоюзы должны и дальше работать по всем направлениям, защищая интересы и права белорусов. При этом власть готова всячески поддерживать эту работу.
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хочу вас предупредить, что вам не следует перед кем-то оправдываться. Потому что мы видим, и я особенно, какой сегодня осуществляется накат на официальные профсоюзы. Поэтому ни в коем случае никто не должен ни перед кем оправдываться. Тем более уходить в оборону. Профсоюзы работали и будут работать. Власть будет поддерживать профсоюзы на всех уровнях. Я работал руководителем первичной организации в советские времена. Никогда к профсоюзам хорошего отношения не было, потому что они были между молотом и наковальней.
С одной стороны работяги, интересы и права которых профсоюзы защищают, с другой – интересы руководства предприятия. И тогда я особенно ярко ощутил, что такое профсоюзы и профсоюзное движение. Никогда им не было просто, никогда. Поэтому к этому надо относиться спокойно. Вы видели, да и сейчас это еще никуда не исчезло, какое давление осуществляется на нашу страну. А профсоюзы, поскольку они заняли жесткую определенную позицию, – на них осуществлялся и осуществляется этот накат. Поэтому надо к этому спокойно относиться. Кто-то уйдет из профсоюзов – мизерное количество по сравнению с той численностью, которая у вас есть. Кто-то захотел выйти – пусть выходит. Это дело каждого.