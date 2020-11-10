Президент Беларуси: профсоюзы работали и будут работать. Власть будет поддерживать их на всех уровнях

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хочу вас предупредить, что вам не следует перед кем-то оправдываться. Потому что мы видим, и я особенно, какой сегодня осуществляется накат на официальные профсоюзы. Поэтому ни в коем случае никто не должен ни перед кем оправдываться. Тем более уходить в оборону. Профсоюзы работали и будут работать. Власть будет поддерживать профсоюзы на всех уровнях. Я работал руководителем первичной организации в советские времена. Никогда к профсоюзам хорошего отношения не было, потому что они были между молотом и наковальней.

С одной стороны работяги, интересы и права которых профсоюзы защищают, с другой – интересы руководства предприятия. И тогда я особенно ярко ощутил, что такое профсоюзы и профсоюзное движение. Никогда им не было просто, никогда. Поэтому к этому надо относиться спокойно. Вы видели, да и сейчас это еще никуда не исчезло, какое давление осуществляется на нашу страну. А профсоюзы, поскольку они заняли жесткую определенную позицию, – на них осуществлялся и осуществляется этот накат. Поэтому надо к этому спокойно относиться. Кто-то уйдет из профсоюзов – мизерное количество по сравнению с той численностью, которая у вас есть. Кто-то захотел выйти – пусть выходит. Это дело каждого.