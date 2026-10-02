Новости по тегу #Профсоюзы в Беларуси

Среди тех, кто получил профсоюзные билеты, – представители шести факультетов университета. Многие из них уже проявили себя в общественной жизни и были избраны профоргами своих учебных групп.
Юбилейное 20-е спортивно-массовое мероприятие продлится все выходные.
Эти направления подробно обсудили на встрече председателя Федерации профсоюзов Беларуси и Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР.
В Беларуси продолжается республиканская акция «Профсоюзы – детям».
Это ожидаемо – выпускники уже приступили к работе и сталкиваются с практическими вопросами, о которых на этапе распределения многие не задумывались.
Профсоюзы проверили уже 26 городов, сверяясь с утвержденным перечнем из 70 обязательных позиций. Инспекторы смотрят не только ассортимент, но и цены, и страну-производителя. А санитарные службы на ярмарках оценивают безопасность детских товаров.
Специалисты межотраслевого мониторингового центра принимают обращения, в том числе анонимные, ежедневно с 8:00 до 20:00.
Площадка объединила руководителей, специалистов, многодетных мам, чтобы создать пространство вдохновения и обмена лучшими практиками.
За последние годы профсоюзы помогли приобрести оборудование для Наровлянского колледжа, поддержали создание скейт-парка и детских площадок.
Консультируют по оплате труда, дисциплинарным взысканиям, условиям контрактов, гарантиям и компенсациям.
Это лучшие коллективы и исполнители из всех областей.
Чтобы снизить нагрузку на медиков, часть желающих направили в стационарные пункты, а почти 200 добровольцев сдавали кровь в передвижном комплексе центра трансфузиологии. Среди участников было много молодежи, студентов, сотрудников организаций – тех, кто впервые решился на такой шаг.
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