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Новости по тегу #Профсоюзы в Беларуси

Студентам БГПУ в рамках акции «Здравствуй, первокурсник!» вручили профсоюзные билеты
02 октября 2026 06:05

Студентам БГПУ в рамках акции «Здравствуй, первокурсник!» вручили профсоюзные билеты

Республиканская межотраслевая спартакиада профсоюзов проходит в Гомеле
26 сентября 2026 08:08

Республиканская межотраслевая спартакиада профсоюзов проходит в Гомеле

Туризм, спорт и образование! Беларусь и Китай наметили новые направления сотрудничества
19 сентября 2026 10:46

Туризм, спорт и образование! Беларусь и Китай наметили новые направления сотрудничества

Праздник для будущих первоклассников организовали в Крупском районе
27 августа 2026 14:10

Праздник для будущих первоклассников организовали в Крупском районе

В Федерации профсоюзов Беларуси отмечают рост числа обращений от молодых специалистов
27 августа 2026 07:52

В Федерации профсоюзов Беларуси отмечают рост числа обращений от молодых специалистов

Школьные базары по всей стране взяты под жесткий контроль
10 августа 2026 18:16

Школьные базары по всей стране взяты под жесткий контроль

ФПБ запустила горячую линию по вопросам охраны и условий труда аграриев
14 июля 2026 06:26

ФПБ запустила горячую линию по вопросам охраны и условий труда аграриев

Республиканский форум профсоюза работников ЖКХ и сферы обслуживания прошел в Минске
09 июля 2026 07:39

Республиканский форум профсоюза работников ЖКХ и сферы обслуживания прошел в Минске

В Наровле при содействии ФПБ появилась новая спортивная площадка
01 июля 2026 08:04

В Наровле при содействии ФПБ появилась новая спортивная площадка

Юристы ФПБ проведут выездные правовые приемы по всей Беларуси
25 июня 2026 07:22

Юристы ФПБ проведут выездные правовые приемы по всей Беларуси

Фестиваль «Не стареют душой ветераны» собрал в Минске 240 финалистов
08 мая 2026 07:12

Фестиваль «Не стареют душой ветераны» собрал в Минске 240 финалистов

День донора прошел в Национальном профцентре
06 мая 2026 06:57

День донора прошел в Национальном профцентре