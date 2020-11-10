Александр Лукашенко: «Не возьмут они Беларусь тёпленькой. Мы выстоим. Но будет непросто»

Новости Беларуси. Интересы народа должны лежать во главе угла политики. Об этом Александр Лукашенко заявил 10 ноября на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства отметил: официальные профсоюзы должны и дальше работать по всем направлениям, защищая интересы и права белорусов. При этом власть готова всячески поддерживать эту работу.

Разговор во Дворце Независимости затронул многие темы – ценообразование, тарифы и качество услуг ЖКХ, а также обстановку в трудовых коллективах.