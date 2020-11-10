Александр Лукашенко: «Не возьмут они Беларусь тёпленькой. Мы выстоим. Но будет непросто»

Новости Беларуси. Интересы народа должны лежать во главе угла политики. Об этом Александр Лукашенко заявил 10 ноября на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Интересы народа должны лежать во главе угла политики. Об этом Александр Лукашенко заявил 10 ноября на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства отметил: официальные профсоюзы должны и дальше работать по всем направлениям, защищая интересы и права белорусов. При этом власть готова всячески поддерживать эту работу.
Разговор во Дворце Независимости затронул многие темы – ценообразование, тарифы и качество услуг ЖКХ, а также обстановку в трудовых коллективах.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наши протестуны и беглые особенно, которые сидят в Польше и Литве, рассчитывают на то, что к весне экономика обвалится, как везде, и «мы тут придем, возьмем Беларусь тепленькой». Ни черта подобного! Не возьмут они Беларусь тепленькой. Мы выстоим. Но будет непросто. Непросто будет в экономике. Постараемся выдержать то, что есть на сегодня. Но людям надо говорить, до людей надо доносить – до трудовых коллективов, организаций, что это время будет непростое. И тот, кто наберется мужества, силы и выдержит, тот сохранится и сохранит свое государство.
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