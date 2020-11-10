Александр Лукашенко: мир начали перекраивать. И ковид – это не медицинский термин. Это уже глобальная политика
Новости Беларуси. Интересы народа должны лежать во главе угла политики государства. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 10 ноября, на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стоит вспомнить, как помощь в период пандемии почувствовали работники самых разных предприятий. Тогда именно профсоюзы вышли с инициативой создания фонда поддержки медиков, которые заболели коронавирусом. За пять месяцев материальную помощь получили более 6 тысяч работников здравоохранения, свыше 14 миллионов рублей из профсоюзных касс направили на поддержку заразившихся рабочих.
Это то, что может и будет делать объединение в локальном понимании. Но на проблему, подчеркнул Президент, нам всем стоит взглянуть более глобально, учитывая последние тенденции «врачебной миграции» и поиска «помощи» далеко за пределами страны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сейчас уже все понимают, что я прав. Это психоз, самый настоящий, во всем мире. Еще раз подчеркиваю то, что говорил до выборов: кому-то это выгодно. Сейчас мы уже видим, кому.
Мир сейчас начали перекраивать. И ковид – это не медицинский термин. Это не только и не столько болезнь. Это даже не экономика сегодня. Это уже глобальная политика. Начали перекраивать мир. Вспыхнули везде бунты и мятежи. Но то ли еще будет в связи с последствиями обрушения экономики.
Евросоюз – ВВП рухнет на 20 %. Сейчас уже это видно – отдельные страны. Соединенные Штаты обрушились. Там 1 % обрушения – это рушится вся мировая экономика. Китай недополучает тот ВВП, который был. Поэтому то ли еще будет.
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