Александр Лукашенко: мир начали перекраивать. И ковид – это не медицинский термин. Это уже глобальная политика

Стоит вспомнить, как помощь в период пандемии почувствовали работники самых разных предприятий. Тогда именно профсоюзы вышли с инициативой создания фонда поддержки медиков, которые заболели коронавирусом. За пять месяцев материальную помощь получили более 6 тысяч работников здравоохранения, свыше 14 миллионов рублей из профсоюзных касс направили на поддержку заразившихся рабочих.

Новости Беларуси. Интересы народа должны лежать во главе угла политики государства. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 10 ноября, на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это то, что может и будет делать объединение в локальном понимании. Но на проблему, подчеркнул Президент, нам всем стоит взглянуть более глобально, учитывая последние тенденции «врачебной миграции» и поиска «помощи» далеко за пределами страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сейчас уже все понимают, что я прав. Это психоз, самый настоящий, во всем мире. Еще раз подчеркиваю то, что говорил до выборов: кому-то это выгодно. Сейчас мы уже видим, кому.

Мир сейчас начали перекраивать. И ковид – это не медицинский термин. Это не только и не столько болезнь. Это даже не экономика сегодня. Это уже глобальная политика. Начали перекраивать мир. Вспыхнули везде бунты и мятежи. Но то ли еще будет в связи с последствиями обрушения экономики.

Евросоюз – ВВП рухнет на 20 %. Сейчас уже это видно – отдельные страны. Соединенные Штаты обрушились. Там 1 % обрушения – это рушится вся мировая экономика. Китай недополучает тот ВВП, который был. Поэтому то ли еще будет.

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