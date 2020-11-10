Михаил Орда о трудовых правах: «Коллективом легче их отстаивать и чего-то добиваться»

Коллективные договоры – еще одна тема встречи. Ситуацию пояснил председатель ФПБ. Михаил Орда отметил, что коллективный договор – это мотив для участия в профсоюзе. Но рассчитывать на его поддержку и помощь должен только тот, кто является его участником.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Если понадобится, его защитят и в судах, как это мы делаем, и у нас эта практика расширяется с каждым годом. Я вам маленький приведу пример, что мы только в этом году 88 раз защищали в судах именно трудовые права граждан. И более чем в половине мы одержали как раз победу в том, чтобы отстоять права человека. Очень часто и в судах обращаемся как раз к коллективному договору. Это документ, который очень четко все прописывает и уточняет позиции взаимодействия и взаимоотношения между работниками и нанимателем.

Свои права (а коллективом легче их отстаивать и чего-то добиваться) хочешь с нами – приходи к нам в профсоюз. Человек говорит: «Я по каким-то соображениям не хочу состоять в профсоюзе». Мы говорим: «Это твое право». Значит, ты должен пойти один на один к нанимателю, сказать, что ты такой красивый, такой талантливый и добиться в контракт этих социальных гарантий. И вот, как правило, они говорят: «Нет, а как это я один пойду?» Ну, значит один. Но, как говорят, один в поле не воин, и лучше, конечно, коллективом отстаивать эти права. То есть тут надо все расставить на свои места.

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Президент потребовал расставить точки над «i» в этом вопросе. Александр Лукашенко поручил заняться этой работой вместе с Администрацией Президента и правительством и при необходимости подготовить проект распоряжения или указа.