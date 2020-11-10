Александр Лукашенко: ушёл из профсоюза – хорошо, уходи. Но тогда ты социального пакета этого не получишь

Новости Беларуси. Власть в Беларуси будут поддерживать профсоюзы на всех уровнях. Об этом Александр Лукашенко заявил 10 ноября на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с этим возникает немало вопросов по принципу действия коллективных договоров. Все больше белорусов чувствуют несправедливость: работать и сотрудничать с профсоюзами у некоторых желания нет, а социальные гарантии, как говорится, всем подавай.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ушел из профсоюза – хорошо, уходи. Но пользоваться благами предприятия, которые поддержаны профсоюзами (и профсоюзы участвуют в этих благах, так сказать)… Ну, это дело каждого человека. Но тогда ты социального пакета этого не получишь. Потому что многие заигрались в политику. Хочешь политикой заниматься – пожалуйста, иди в партию. Плохие профсоюзы – не надо к ним обращаться. То есть надо все точки над i расставить. Никого не напрягая, никого не оскорбляя. Не надо. Не хочет – не надо. Но вот такой порядок будет у нас в стране.

Профсоюзные организации мы будем укреплять, чего бы это ни стоило. Потому что профсоюзы в этот период – это опора все-таки, общественная мощная организация, профессиональная организация. Никому не дано право ее разрушать. Почему бьют по профсоюзам? Потому что это одна из опор нашего общества. Хотят уничтожить и выбить вообще профсоюзы как основную опору нашего государства, которая занимает патриотичную позицию.