Прямой эфир

Александр Лукашенко: пришла информация из Латвии. Некоторые туда уехали, сейчас живут в какой-то резервации за 2,5 доллара в день

10 ноября 2020 11:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Интересы народа должны лежать во главе угла политики. Об этом Александр Лукашенко заявил 10 ноября на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: пришла информация из Латвии. Некоторые туда уехали, сейчас живут в какой-то резервации за 2,5 доллара в день-1

Разговор во Дворце Независимости затронул многие темы – ценообразование, тарифы и качество услуг ЖКХ, коллективные договоры, а также обстановку в трудовых коллективах. Михаил Орда доложил Президенту о профсоюзной работе, которая проводится на предприятиях. 

Александр Лукашенко: профсоюзы работали и будут работать. Власть будет поддерживать их на всех уровнях

Александр Лукашенко: пришла информация из Латвии. Некоторые туда уехали, сейчас живут в какой-то резервации за 2,5 доллара в день-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Кто-то захотел уехать – пусть уезжает, не надо никого держать. Вот сегодня пришла информация из Латвии. Некоторые туда уехали, позвали их туда. И где они сейчас живут в этой стране? В какой-то резервации за два с половиной доллара в день. Где миллионы, которые обещали, или хотя бы тысячи долларов? Поэтому пусть люди попробуют. Самое главное, чтобы люди попробовали. Когда они попробуют это все, они сделают соответствующие выводы. Это к тому, что мы и вы ни перед кем не должны оправдываться. Вы проводите ту линию, которая прописана у вас в уставе, согласно нашим законам.

# Профсоюзы в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Михаил Орда # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Беларуси: профсоюзы работали и будут работать. Власть будет поддерживать их на всех уровнях
10 ноября 2020 11:06

Президент Беларуси: профсоюзы работали и будут работать. Власть будет поддерживать их на всех уровнях

«Самое главное – обязательно чабрец». Раскрываем секреты кухни Чечни
10 ноября 2020 09:02

«Самое главное – обязательно чабрец». Раскрываем секреты кухни Чечни

Александр Лукашенко – Михаилу Орде: интересы народа, наших трудяг должны лежать во главе угла нашей политики
10 ноября 2020 08:40

Александр Лукашенко – Михаилу Орде: интересы народа, наших трудяг должны лежать во главе угла нашей политики