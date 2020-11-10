Александр Лукашенко: пришла информация из Латвии. Некоторые туда уехали, сейчас живут в какой-то резервации за 2,5 доллара в день

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Кто-то захотел уехать – пусть уезжает, не надо никого держать. Вот сегодня пришла информация из Латвии. Некоторые туда уехали, позвали их туда. И где они сейчас живут в этой стране? В какой-то резервации за два с половиной доллара в день. Где миллионы, которые обещали, или хотя бы тысячи долларов? Поэтому пусть люди попробуют. Самое главное, чтобы люди попробовали. Когда они попробуют это все, они сделают соответствующие выводы. Это к тому, что мы и вы ни перед кем не должны оправдываться. Вы проводите ту линию, которая прописана у вас в уставе, согласно нашим законам.