Иностранцы выбирают Беларусь! Чем привлекает Синеокая – обсудили в ток-шоу «По существу»

Что думают иностранцы, поселившись в нашей стране? Чем руководствуются при выборе ПМЖ? И какие критерии для сравнения определяющие? На площадке ток-шоу «По существу» диалоги о многонациональном балансе, толерантности в белорусском доме.

Много ли латышей, которые хотят переехать в Беларусь?

Роман Самуль, латышский блогер, слесарь ОАО «Агрокомбинат Дзержинский»:

Их очень много. В прошлом году, может быть, я в день получал от 15 до 20 писем в приват. Сейчас я получаю от 30 до 50 этих писем. Все интересуются, как переехать. И, конечно же, для меня тоже был шок, когда я сюда переехал. Моя первая прогулка по Минску, причем не по центральному Минску, который, как все считают, что «вылизан» и так далее. «Роман, да сходи в какой-нибудь район». Я и сходил в район. Допустим, Партизанский тот же самый. Завод моторный этот, там же находится и МТЗ, по-моему, если не ошибаюсь. Я прошелся и удивился – сколько этих заводов. А что самое удивительное – через каждый квартал какой-либо университет. У нас этих университетов один-два и обчелся. «Я верю в то, что мы будем дальше братьями»

Кирилл Казаков, СТВ:

Так вот, сколько, например, приходилось помогать хотя бы советом, документами для того, чтобы ребята, которые приехали из Украины, поступили и учились здесь? Владислав Кадира, председатель Белорусского общественного объединения украинцев «Ватра»:

Очень часто. Очень часто поступают звонки. Почему? Потому что находят телефон, находят сайт и так далее, пишут и обращаются. Были просто крики души, когда люди приехали с чемоданами, они не знают, что им делать, к кому обращаться, как обращаться. И поэтому приходиться помогать очень часто. И советом, и не только советом, а и действиями своими. И в Красный Крест мы очень часто обращаемся, и в администрации районов. И что я вам хочу сказать? Что 20, более чем 20 лет назад, что сейчас – всегда – мы ни разу не встретили, чтобы кто-то нам отказал. Мы же всегда братья, и будем братьями. Я верю в то, что мы будем дальше братьями. Сейчас, конечно, таких просьб очень много. И я очень благодарен организации Красного Креста, которая колоссальную помощь просто оказывает для наших приезжих украинцев. Потому что они действительно с криком души приезжают и не знают, что делать. С маленькими детьми. Бывают семьи, трое детей, четверо маленьких детей, и тогда мы уже организуем и какую-то гуманитарную помощь, и одежду, и медикаменты, и помогаем квартиры найти, чтобы людям хотя бы первые дни, прежде чем официальные власти им окажут помощь, чтобы им хотя бы было где переночевать, что покушать, и чтобы мы были спокойны, что у них есть крыша над головой. Читайте также: «Стыдно за мое правительство». Как в Латвии насильственно прививают любовь к родному языку? В ДГиМ рассказали, жители каких стран чаще обращаются за белорусским гражданством Как устроиться на работу в Беларуси, если ты иностранец? Петр Шутько о перечне специальностей Есть ли какие-то проблемы у иностранцев, переезжающих в Беларусь?

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей:

Каких-то препятствий, чтобы стать членом белорусской семьи нет. И поверьте, что человек, приезжая в нашу страну, не чувствует, что основная нация всячески подчеркивает, что мы белорусы, мы какие-то исключительные. Президент во время встречи сказал, что белорусы никогда не претендовали и не пытались зафиксировать, что они титульная нация, как это есть в законах некоторых стран, которые подчеркивают, что есть титульная нация, есть люди, которые приехали по различным причинам, – значит это люди второго сорта. Для людей, которые приезжают в Беларусь, такого нет. Белорусы своим примером показывают, что, пожалуйста, ты приехал в страну – работай, никто тебя не ущемляет. У людей нет необходимости создавать какие-то агломерации по национальности, чтобы они как-то группировались, жили в одном месте. Белорусы открыты, и я думаю, этот пример показывает людям, что ничего не угрожает для того, чтобы им сохранять свою национальность. Для этого государство действительно прикладывает много усилий. Это и законодательно закреплено, что каждый человек, приехавший в нашу страну, имеет равные социальные права, возможность работать. Ведь приехать в нашу страну – это же не значит, что человеку вдруг это все само упадет. Весь этот потенциал создается нашими людьми. Пожалуйста – вливайся в общество, работай вместе. Какие требования есть к иностранцам для получения гражданства?

Павел Хрищенович, заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:

В любом случае определенные требования при получении гражданства есть. Например, что нужно проживать гражданину, если он не этнический белорус. Получение вида на жительство – пять лет нужно проживать, причем не выезжая. По крайней мере, этот вид на жительство не может быть аннулирован, срок должен постоянно длиться и так далее. Определенные критерии, конечно, остались, но для граждан Украины есть снисхождения, поэтому их и много. Именно граждане Украины, России. «Вместе поют песни украинцы и русские». Кадира про Фестиваль национальных культур