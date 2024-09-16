«Стыдно за моё правительство». Как в Латвии насильственно прививают любовь к родному языку?

Роман Самуль, латышский блогер, слесарь ОАО «Агрокомбинат Дзержинский»:

На самом деле я прекрасно общаюсь и на латышском языке, но из-за того, что я думаю на русском языке, вот этого они простить в Латвии не могут. У них мы – это пятая колонна. Это обязательно враги народа, враги государства тем более. И если, не дай бог, ребенок русский, допустим, попадает в латышский детский садик, то обязательно вся группа начнет говорить на русском языке. Я не знаю, почему у нас такая сильная какая-то ментальность, но это действительно так работает. И они очень боятся потерять свою идентичность. Вместо того чтобы обнять этих русских, сказать: вы наши, изучайте латышский язык, будьте нами, потому что мы спокойная нация и так далее, прививая вот такую насильственную любовь к латышскому языку, на самом деле идет отторжение даже у латышей к этому языку. Я много комментариев получаю, когда «мне стыдно за мое правительство». Вот так вот пишут латыши. Второе хочу сказать. Тем самым, заставляя, на переменах в школах дети разговаривают на английском языке, потому что литературы нет на латышском обучающей. Больше всего учебников в Латвии как раз таки издавалось на латышском языке именно при Советах. Сейчас в этой независимой Латвии как раз таки учебников нет на латышском языке.