Как устроиться на работу в Беларуси, если ты иностранец? Пётр Шутько о перечне специальностей

Петр Шутько, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Надо отметить, что рынок труда в республике и в городе Минске доступен. И доступен не только гражданам Республики Беларусь, но и зарубежным нашим потенциальным работникам. Работает в круглосуточном режиме портал государственной службы занятости, на котором в реальном времени любой желающий может ознакомиться со всеми вакансиями, которые есть на сегодняшний день в нашей республике. И, соответственно, или сам выйти и связаться с потенциальным нанимателем, или же при необходимости может обратиться в нашу службу занятости, чтобы они оказали содействие. Варианты трудоустройства, спектр очень широкий. Около 2/3 специальностей – это рабочие профессии, которые доступны и есть, которые не требуют соответствующей квалификации. Есть профессии, которые требуют и высшего образования, и специального образования. И надо отметить, что в текущем году сделан существенный шаг вперед. Постановлением Минтруда утвержден перечень специальностей, на которые наниматели могут принимать зарубежных работников без каких-либо согласований и разрешений, по уведомительному принципу. То есть заинтересовался, допустим, гражданин Украины, хочет работать водителем в городе Минске в автопарке. Он обращается к нанимателю, и наниматель, учитывая, что эта специальность входит в перечень профессий, а таких профессий там 38 по рабочим специальностям и 15 по инженерным, то есть требующие высшего образования, соответственно, он, если его устраивает квалификация, он принимает на работу.

Алена Сырова, СТВ:

А платить наниматель что-то должен за своего небелорусского работника?

Петр Шутько:

Зарплату. То, что человек заработал. Никаких дополнительных специальных разрешений в этом случае не требуется.