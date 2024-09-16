В Минске капитально отремонтировали 4 путепровода

В Минске в 2024 году отремонтировали четыре путепровода. Сейчас обновляют пятый на пересечении улиц Тростенецкая и Аранская, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В первую очередь заменяют асфальтобетонное покрытие, улучшают слой гидроизоляции, осматривают и деформационные швы. В ближайший месяц и здесь все работы завершатся. Кроме того, сейчас очищают ливневую канализацию после летних сезонных дождей. В планах установить дождеприемные колодцы, которые наиболее страдают от осадков. В списке адресов – проспект Независимости, станции метро «Парк Челюскинцев» и «Немига». Кроме того, активно ведется обновление улично-дорожной сети.

Максим Белоус, генеральный директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

С начала года отремонтировано свыше 1,5 миллиона метров квадратных улично-дорожной сети. Планируем эту цифру довести до 1 миллиона 850 тысяч метров квадратных. На сегодняшний день ведутся работы на переулках Домашевском, 1-м Загородном, на улицах Солтыса и Академической.

На 2025 год Горремавтодор ставит задачу выполнить на 5 % работ больше, чем в текущем году.