В Беларуси планируют заложить в стабфонды более 120 тысяч тонн овощей и фруктов

В Беларуси планируют заложить более 120 тысяч тонн овощей и фруктов в стабилизационные фонды. Это своего рода запасы впрок для страны, чтобы гарантировать продовольственную безопасность и бесперебойные поставки сельскохозяйственной продукции в межсезонный период, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ключевые вопросы по данной теме обсуждали 16 сентября в Брестском районе на уровне правительства. Так, в стране планируют увеличивать площади садов под более поздние сорта яблок, это позволит наполнить торговые прилавки отечественными фруктами вплоть до мая.

В Брестской области в этом году заложили 236 гектаров новых садов, а это более чем в 2 раза превышает годовое задание Минсельхозпрода. Регион удовлетворяет до половины потребности страны в яблоках. А по всем видам плодоовощной продукции доля – от 30 до 60 %.

Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Здесь есть достаточно высокие компетенции для того, чтобы выполнять госпрограмму. Нужно страховать Могилевскую область, Гомельскую, Витебскую и город Минск. Думаю, в ближайшее время пройдет совещание под эгидой главы государства, как нам закрыть эти разрывы. А их можно объективно за 3-4 года, подойти к полному насыщению всех сортов и лежкости на прилавках наших магазинов.

На прилавках магазинов отечественная продукция в межсезонье занимает уже порядка 77 %, а согласно Доктрине продовольственной безопасности к 2030 году доля должна достичь 85 %. В этом году в Беларуси планируют заложить в стабилизационные фонды более 120 тысяч тонн сельхозпродукции. Один из важнейших вопросов – работа торговли в тесной связке с производителями.