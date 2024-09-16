В центральном регионе план сева озимых зерновых культур выполнен почти на 40%

Аграрии продолжают закладывать основу будущего урожая. По темпам сева озимых зерновых культур лидирует центральный регион. Освоено 130 тысяч гектаров, что составляет свыше трети от плана, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Упор делают на пшеницу, рожь, ячмень и тритикале. В лидерах – аграрии Слуцкого, Любанского, Смолевичского и Узденского районов. Не отстает и северный регион – Мядельский. Здесь под осенние работы отведено почти 9,5 тысячи гектаров. Аграрии используют все возможности, чтобы вовремя заложить урожай. Необходимый темп работ задан и в хозяйстве «Сватки». Всего предстоит освоить 1,5 тысячи гектаров озимых вместе с рапсом.

Анатолий Усович, главный агроном сельхозпредприятия «Сватки»:

Посеяли рапс. В этом году 250 гектаров. На зерно где-то 50 гектаров на зеленый корм. Сурепицу посеяли тоже мы рано, убираем тоже на зеленый корм, у нас скота много, кормить надо. Озимые мы каждый год немножко увеличиваем. В позапрошлом году было где-то, наверное, тысяча. В прошлом году уже 1 200. В этом году уже 1 400 будет.