Сколько иностранцев-медиков остаются работать в Беларуси? Проректор БГМУ назвал цифру

Василий Руденок, проректор по международным связям БГМУ:

61 страна, свыше 2,5 тысячи иностранцев, имеются в виду и студенты, и клинические ординаторы. Есть такое в медицине, клиническая ординатура. Сколько остается? Ну, на теперешний момент порядка 200 выпускников. А с 1964 года мы впервые начали готовить докторов для иностранных государств в советское время. Первые 8 выпускников, 1970 год, всего 4 270, я точно эту цифру знаю. 110 стран работают, два полушария. В прошлом году в медицине, чтобы получить доступ к клинической практике по законодательству нашей республики, нормативным документом Министерства здравоохранения после окончания 6 лет, допустим, или 5 лет надо пройти интернатуру. Я приведу цифру. В прошлом году среди иностранных граждан у нас было 20 выпускников интернатуры. То есть это те ребята, те доктора, которые уже настроены работать у нас. В этом году 115.

Поэтому цифры говорят сами за себя. И хочу отметить еще, что у нас же и клиническая ординатура дает право работать доктором. Я понимаю, это узкая специальность, кардиологи, онкологи, там свыше 70 специальностей. Но за первый год обучения в клинординатуре, там обучение от 2 лет до 5-6 лет. Все зависит от того, какая специальность. Доктора после первого года сдают экзамен за интернатуру и получают допуск.

Читайте также:

«Стыдно за мое правительство». Как в Латвии насильственно прививают любовь к родному языку?

Украинцы массово просят, чтобы их приютили в Беларуси. Узнали, сколько иностранцев хотят на ПМЖ

Как устроиться на работу в Беларуси, если ты иностранец? Петр Шутько о перечне специальностей