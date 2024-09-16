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Медик из Ирана переехал в Беларусь и признался, что ни разу не пожалел об этом

16 сентября 2024 17:03
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Что думают иностранцы, поселившись в нашей стране? Чем руководствуются при выборе ПМЖ? И какие критерии для сравнения определяющие? На площадке ток-шоу «По существу» диалоги о многонациональном балансе, толерантности в белорусском доме.

Медик из Ирана переехал в Беларусь и признался, что ни разу не пожалел об этом-2

Алена Сырова, СТВ:
Вы хоть раз жалели о том, что оказались в Беларуси, а, например, не в России?

Кирилл Казаков, СТВ:
Это тоже вопрос риторический, как я задал. Потому что, если бы пожалел, он бы не остался.

Мохаммади Мохаммад Тахер, член Белорусского научного общества патологоанатомов, преподаватель БГМУ:
Беларусь для меня много сделала. Я здесь учился, женился, у меня ребенок есть. Я преподаю в престижном вузе, доцентом стал. Я человеком стал. Много чего мне дала. Поэтому, если бы всего этого не было, наверное, я по-другому думал бы.

# Иностранцы в Беларуси # Алена Сырова # Кирилл Казаков

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