Медик из Ирана переехал в Беларусь и признался, что ни разу не пожалел об этом

Что думают иностранцы, поселившись в нашей стране? Чем руководствуются при выборе ПМЖ? И какие критерии для сравнения определяющие? На площадке ток-шоу «По существу» диалоги о многонациональном балансе, толерантности в белорусском доме.

Алена Сырова, СТВ:

Вы хоть раз жалели о том, что оказались в Беларуси, а, например, не в России?

Кирилл Казаков, СТВ:

Это тоже вопрос риторический, как я задал. Потому что, если бы пожалел, он бы не остался.

Мохаммади Мохаммад Тахер, член Белорусского научного общества патологоанатомов, преподаватель БГМУ:

Беларусь для меня много сделала. Я здесь учился, женился, у меня ребенок есть. Я преподаю в престижном вузе, доцентом стал. Я человеком стал. Много чего мне дала. Поэтому, если бы всего этого не было, наверное, я по-другому думал бы.