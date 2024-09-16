В ДГиМ рассказали, жители каких стран чаще обращаются за белорусским гражданством

Что думают иностранцы, поселившись в нашей стране? Чем руководствуются при выборе ПМЖ? И какие критерии для сравнения определяющие? На площадке ток-шоу «По существу» диалоги о многонациональном балансе, толерантности в белорусском доме.

Павел Хрищенович, заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:

На сегодняшний день у нас ежегодно (в принципе, цифра за последние 10 лет практически не изменилась) порядка от 4 до 4,5 тысячи иностранных граждан, приобретают белорусское гражданство. Тройки лидеров – это, конечно же, Украина, Россия и Казахстан. Есть и многие другие страны и дальнего зарубежья, в том числе и Палестина есть, и Афганистан.

Кирилл Казаков, СТВ:

А вот эта самая пресловутая борелевская Европа?

Павел Хрищенович:

Кстати говоря, тоже очень много. В последнее время и Литва, и Латвия, и наши соседи, и Эстония тоже очень много их граждан подают именно на белорусское гражданство. И учитывая тот факт, что они обязаны выйти из своего гражданства, так как у нас нет двойного.