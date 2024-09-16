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Украинцы массово просят, чтобы их приютили в Беларуси. Узнали, сколько иностранцев хотят на ПМЖ

16 сентября 2024 16:56
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Что думают иностранцы, поселившись в нашей стране? Чем руководствуются при выборе ПМЖ? И какие критерии для сравнения определяющие? На площадке ток-шоу «По существу» диалоги о многонациональном балансе, толерантности в белорусском доме.

Украинцы массово просят, чтобы их приютили в Беларуси. Узнали, сколько иностранцев хотят на ПМЖ-2

Алла Смоляк, председатель Гомельской областной организации Белорусского Общества Красного Креста, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
3,5 тысячи к нам въехало два года назад и остались проживать на постоянном месте жительства 1,5 тысячи. 600 из них сейчас ходатайствуют о предоставлении статуса беженца – это дополнительная защита. Я хочу сказать, что люди, может быть, еще бы и остались, но они переехали. Кто в Российскую Федерацию, кто, наверное, попытал счастье – заграницу уехал в надежде, что там лучше. И сейчас люди массово возвращаются. Мы наблюдаем тенденцию, что украинцы, которые въезжали к нам два года назад, они возвращаются назад к нам в Беларусь. Просят, чтобы мы опять их приютили, помогли с работой и жильем.

# Алла Смоляк # Иностранцы в Беларуси

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