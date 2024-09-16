Новости по тегу #Павел Хрищенович

Много ли латышей хотят переехать в Беларусь? Есть ли какие-то проблемы у иностранцев с тем, чтобы хорошо устроиться? Как получить гражданство? И что думают украинцы о Беларуси? Эти вопросы и не только обсудили в ток-шоу «По существу».
Что думают иностранцы, поселившись в нашей стране? Чем руководствуются при выборе ПМЖ? И какие критерии для сравнения определяющие?
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