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Новости по тегу #Павел Хрищенович

Иностранцы выбирают Беларусь! Чем привлекает Синеокая – обсудили в ток-шоу «По существу»
16 сентября 2024 18:24

Иностранцы выбирают Беларусь! Чем привлекает Синеокая – обсудили в ток-шоу «По существу»

В ДГиМ рассказали, жители каких стран чаще обращаются за белорусским гражданством
16 сентября 2024 16:34

В ДГиМ рассказали, жители каких стран чаще обращаются за белорусским гражданством

В белорусское гражданство 12 мая приняты 319 человек. Сколько из них украинцев?
12 мая 2022 17:58

В белорусское гражданство 12 мая приняты 319 человек. Сколько из них украинцев?

В МВД рассказали, как белорусы смогут получить биометрический паспорт и сколько он будет стоить
10 января 2021 17:50

В МВД рассказали, как белорусы смогут получить биометрический паспорт и сколько он будет стоить

В Беларуси в первом полугодии 2021-го начнут выдавать биометрические паспорта. Надо ли сразу менять обычный?
06 января 2021 07:12

В Беларуси в первом полугодии 2021-го начнут выдавать биометрические паспорта. Надо ли сразу менять обычный?