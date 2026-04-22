Педагог: белорусский входит в топ-100 самых используемых языков в мире

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Светлана Скроцкая, наставник команды «Да!», директор средней школы № 157 Минска им. А. С. Бурдейного:
Моў у свеце больш за 3000, усяго дзяржаўных моў каля 300, беларуская мова ўваходзіць у гэтую колькасць, уваходзіць у колькасць 100 самых ужываемых моў свету.
Начали с изучения истории. Многодетный отец рассказал, как привил любовь к белорусскому сыну