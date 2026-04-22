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Педагог: белорусский входит в топ-100 самых используемых языков в мире

22 апреля 2026 17:39
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Педагог: белорусский входит в топ-100 самых используемых языков в мире-2

Светлана Скроцкая, наставник команды «Да!», директор средней школы № 157 Минска им. А. С. Бурдейного:
Моў у свеце больш за 3000, усяго дзяржаўных моў каля 300, беларуская мова ўваходзіць у гэтую колькасць, уваходзіць у колькасць 100 самых ужываемых моў свету.

Начали с изучения истории. Многодетный отец рассказал, как привил любовь к белорусскому сыну 

# Язык # Образование # Образование в Беларуси # Григорий Азаренок

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