Как человеку защитить результаты творческого труда в эпоху ИИ? Обсудили эксперты

Искусственный интеллект способен упростить жизнь, сгенерировав фото, видео и музыку. Но наряду с дополнительными возможностями для творчества, появляются и вызовы, которые мы вынуждены отражать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как человеку защитить результаты творческого труда в эпоху ИИ? А также, что делать с теми, кто скрывает использование нейросетей при регистрации авторских прав.

В центре внимания экспертов – проблемы авторства и защиты прав при использовании нейросетей, а также юридический статус искусственного интеллекта и распределение авторских прав между ИИ, разработчиками и пользователем. Отдельно спикеры остановились на вопросе: можно ли считать произведение, созданное с помощью ИИ, объектом авторского права.

Александр Заяц, заместитель генерального директора Национального центра интеллектуальной собственности:

У нас в соответствии с законом установлено, что автором произведения, в том числе музыкального, может быть только физическое лицо. Но мы понимаем, что регистрация носит отчасти формально-уведомительный характер, и мы не можем предположить, действительно ли автор сам создал это произведение, либо он использовал систему искусственной интеллекта. И здесь только в рамках какой-то судебного притязания можно будет поставить точку в этом вопросе. Он создал это произведение, не он создал, и кто, соответственно, имеет право на вознаграждение, либо не имеет. И более того, является ли такое произведение в принципе объектом авторского права.

Отметим, в Беларуси уже ведется активная работа над национальным законодательством в сфере искусственного интеллекта. Так, в стране сформирован глоссарий основных понятий и разрабатывается концепция развития искусственного интеллекта. В планах – подготовить профильный правовой акт.