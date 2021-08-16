«Они не поняли, по каким принципам строится это общение». Ведущая СТВ о реакции украинских журналистов на «Большой разговор»
Новости Беларуси. Год спустя после первого митинга в поддержку Президента на площади Независимости, где Александр Лукашенко откровенно обратился к белорусам. Пророчества тогда и реальность сейчас. А также «Большой разговор с Президентом» – конкретные посылы и междустрочие – в политическом ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Чисто по-журналистки. У украинских журналистов я прочитал такую фразу о том, что они не очень поняли формат «Большого разговора». С одной стороны, да, это пребольшая пресс-конференция, к которой привыкли в Киеве, например. При этом когда встал Азаренок и начал защищать Президента, они фразу о том, что есть коллективный Лукашенко, и журналисты, которые встали и начали защищать, – они не поняли, это нормально для нас?
Юлия Бешанова, политический обозреватель, ведущая ЗАО «Столичное телевидение»:
Они не поняли не то что формата общения, они не поняли, по каким принципам строится это общение, потому что мы потом писали с коллегами из Украины интервью, и им очень понравилось все – как их встречали, как Президент строил разговор, что им так много времени уделили. Единственная претензия у них была одна – ребята, на пресс-конференции нашего Президента журналисты никогда бы себе не позволили при всей открытости Зеленского вступить в диалог со своими коллегами. Для них это вообще непонятно, насколько нам позволено друг с другом.
Кирилл Казаков:
Хорошо. Тогда у меня вопрос к вам обоим как к журналистам, ведь мы же до прошлого августа со всеми журналистами, в том числе и ныне закрытых сайтов, Telegram-каналов, пытались быть на одной шахматной доске, равными. Почему вдруг резко мы взяли каждый по шахматной доске и начали лупить друг по другу?
Юлия Артюх, политический обозреватель, ведущая ЗАО «Столичное телевидение»:
Показали зубы. А почему нет? Журналистка спросила у нашего Президента: почему вы не любите свой народ? В смысле «не любите»? Встали и ответили – мы народ. Журналисты, депутаты – неважно, какая профессия.
Вадим Боровик, политолог:
Порыв единства, когда они начали забрасывать Президента необоснованными репликами. Азаренок, потом одна девушка ответила, еще пару человек. Все-таки до сих пор роль Президента объединяющая. Его энергетика чувствуется, когда он говорит. Ведь он говорит от сердца, это идет от сердца, это то, что он думает.
Кирилл Казаков:
Возвращаясь к митингу – митинг собрал и до сих пор этот митинг держит.
Вадим Боровик:
Да, очень легко за кого-то агитировать, если ты так думаешь действительно. Когда ты вышел на какой-то митинг и не понимаешь, чего ты туда пришел... Вспомните, как опрашивали этих девочек, бедных, несчастных, которых вывели на бчбшный митинг. «А что ты тут делаешь?» Она не знает, что сказать.
Кирилл Казаков:
Ты идешь на Куропаты или на Карпаты?
Вадим Боровик:
Она не знает, что сказать. Мы еще раз упоминали Прибалтику и Афганистан. Сегодня с шасси самолета сбрасывали на дома людей, которые пытались убежать. Американцы пришли в Афганистан. Что они им обещали? Мирную светскую жизнь, права женщин, безопасность. В десятки раз увеличилось производство опиумсодержащих наркотиков.
Кирилл Казаков:
Кстати, из последних новостей – талибы запретили телевидение.
Вадим Боровик:
Никакой нормальной светской жизни не было, постоянные теракты. И что сегодня? Они уходят, никакую ответственность не несут. Первое, о чем они думают, – как 4 000 своих служащих из посольства увезти.
Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:
Бросили всех этих людей. Кадры, как они бежали из Сайгона. И так бросят всех. Они всех предают, всех бросают, не соблюдают никакие договоры, нарушают абсолютно все правила.
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