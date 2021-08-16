«Они не поняли, по каким принципам строится это общение». Ведущая СТВ о реакции украинских журналистов на «Большой разговор»

Новости Беларуси. Год спустя после первого митинга в поддержку Президента на площади Независимости, где Александр Лукашенко откровенно обратился к белорусам. Пророчества тогда и реальность сейчас. А также «Большой разговор с Президентом» – конкретные посылы и междустрочие – в политическом ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Чисто по-журналистки. У украинских журналистов я прочитал такую фразу о том, что они не очень поняли формат «Большого разговора». С одной стороны, да, это пребольшая пресс-конференция, к которой привыкли в Киеве, например. При этом когда встал Азаренок и начал защищать Президента, они фразу о том, что есть коллективный Лукашенко, и журналисты, которые встали и начали защищать, – они не поняли, это нормально для нас?

Юлия Бешанова, политический обозреватель, ведущая ЗАО «Столичное телевидение»:

Они не поняли не то что формата общения, они не поняли, по каким принципам строится это общение, потому что мы потом писали с коллегами из Украины интервью, и им очень понравилось все – как их встречали, как Президент строил разговор, что им так много времени уделили. Единственная претензия у них была одна – ребята, на пресс-конференции нашего Президента журналисты никогда бы себе не позволили при всей открытости Зеленского вступить в диалог со своими коллегами. Для них это вообще непонятно, насколько нам позволено друг с другом. Кирилл Казаков:

Хорошо. Тогда у меня вопрос к вам обоим как к журналистам, ведь мы же до прошлого августа со всеми журналистами, в том числе и ныне закрытых сайтов, Telegram-каналов, пытались быть на одной шахматной доске, равными. Почему вдруг резко мы взяли каждый по шахматной доске и начали лупить друг по другу? Юлия Артюх, политический обозреватель, ведущая ЗАО «Столичное телевидение»:

Показали зубы. А почему нет? Журналистка спросила у нашего Президента: почему вы не любите свой народ? В смысле «не любите»? Встали и ответили – мы народ. Журналисты, депутаты – неважно, какая профессия.