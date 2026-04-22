Лукашенко провели экскурсию по космическому павильону авиационного музея

На земле, на воде и в воздухе – едва ли найдется другая организация, интересы которой столь широки. А если все это помножить на многолетние традиции и колоссальный опыт?! Речь о легендарной ДОССАФ, с современной деятельностью которого и планами на будущее в Минском аэроклубе ознакомился Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минский аэроклуб ДОСААФ базируется в Липках с 2017 года. Сейчас здесь готовят военных летчиков и профессиональных пилотов гражданской авиации. В 2025 году состоялся первый выпуск специалистов, подготовленных, по поручению Президента в Академии авиации. Поэтому качество кадров – важнейшая тема сегодня. Лукашенко поручил ужесточить подготовку водителей в автошколах

Так уже бывало в истории и не раз, выпускники ДОСААФ в общем и Минского аэроклуба в частности геройствовали во времена Великой Отечественной войны. Да и много позже не раз проявляли смелость и доблесть. Покорение космоса не одно ли из проявлений?! Про космос люди не пытаются очень сильно вникать. «Все далеко, это не наше».

С полетом первой белоруски на МКС космос стал как никогда близким, а с появлением одноименного павильона здесь, когда можно буквально к нему прикоснуться – и говорить не о чем. Для главы государства провели экскурсию по, без лишней похвалы, уникальному музею – концентрация личных вещей космонавтов зашкаливает. Масштаб и реалистичность впечатлили и Александра Лукашенко. Лукашенко на аэродроме Липки ознакомился с процессом подготовки кадров в ДОСААФ

Николай Мочанский, летчик-испытатель первого класса, начальник Минского аэроклуба ДОСААФ:

Ключ специальный. Климук в прошлом марте мне отдал ключ свой от третьего полета, которым закрывается. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну, открыть только извне можно. Николай Мочанский:

Извне, да. Но и снаружи тоже. Если человек залезет, тем ключом, именно тем ключом, который закрывался. Александр Лукашенко:

Но космонавты во внештатной ситуации могут выйти. Николай Мочанский:

Конечно, конечно. Леонов, когда в лес сел, помните, с медведями боролся. Он открыл, вылез.