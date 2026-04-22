Лукашенко провели экскурсию по космическому павильону авиационного музея
На земле, на воде и в воздухе – едва ли найдется другая организация, интересы которой столь широки. А если все это помножить на многолетние традиции и колоссальный опыт?! Речь о легендарной ДОССАФ, с современной деятельностью которого и планами на будущее в Минском аэроклубе ознакомился Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минский аэроклуб ДОСААФ базируется в Липках с 2017 года. Сейчас здесь готовят военных летчиков и профессиональных пилотов гражданской авиации. В 2025 году состоялся первый выпуск специалистов, подготовленных, по поручению Президента в Академии авиации. Поэтому качество кадров – важнейшая тема сегодня.
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Так уже бывало в истории и не раз, выпускники ДОСААФ в общем и Минского аэроклуба в частности геройствовали во времена Великой Отечественной войны. Да и много позже не раз проявляли смелость и доблесть. Покорение космоса не одно ли из проявлений?!
Про космос люди не пытаются очень сильно вникать. «Все далеко, это не наше».
С полетом первой белоруски на МКС космос стал как никогда близким, а с появлением одноименного павильона здесь, когда можно буквально к нему прикоснуться – и говорить не о чем. Для главы государства провели экскурсию по, без лишней похвалы, уникальному музею – концентрация личных вещей космонавтов зашкаливает. Масштаб и реалистичность впечатлили и Александра Лукашенко.
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Николай Мочанский, летчик-испытатель первого класса, начальник Минского аэроклуба ДОСААФ:
Ключ специальный. Климук в прошлом марте мне отдал ключ свой от третьего полета, которым закрывается.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну, открыть только извне можно.
Николай Мочанский:
Извне, да. Но и снаружи тоже. Если человек залезет, тем ключом, именно тем ключом, который закрывался.
Александр Лукашенко:
Но космонавты во внештатной ситуации могут выйти.
Николай Мочанский:
Конечно, конечно. Леонов, когда в лес сел, помните, с медведями боролся. Он открыл, вылез.
Кстати, частично экскурсию проводила племянница Юрия Гагарина. Будущий первый космонавт Земли, если вы не знали, был выпускником ДОСААФ, но саратовского.
В 1954 году, когда Юрий Алексеевич Гагарин учился в индустриальном техникуме в Саратове, там был аэроклуб. Он пришел туда и начальником аэроклуба был Григорий Кириллович Денисенко. Причем его не сразу хотели брать, потому что было тогда распоряжение ДОСААФ, что те, кто получают рабочую специальность, квалифицированные рабочие, их на летное отделение не принимать.
А Гагарин без пяти минут литейщик. Григорий Кириллович Денисенко будущего литейщика Гагарина просит отлить четыре модельки самолетика «Як-18», на котором учились летать в аэроклубах. И вот эта модель самолета отлита руками Юрия Алексеевича Гагарина.
Подробности в видео.