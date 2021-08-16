Вадим Боровик о митингах в августе 2020-го: «Те, кто были вовлечены в этот хаос, иногда не понимали, что они инструмент в чужой игре»

Алена Сырова, СТВ: Звучало такое количество ярких фраз, что приходит на ум – это то, что, завершая свое выступление, Президент сказал: я вас не предавал и не предам никогда. Но была еще одна фраза, которая, наверное, созвучна с сегодняшним днем – я реалист, послушайте меня, спокойной жизни они нам не дадут. Даже если они утихомирятся сейчас, они выползут, как крысы из своих нор, через некоторое время.

Новости Беларуси. Год спустя после первого митинга в поддержку Президента на площади Независимости, где Александр Лукашенко откровенно обратился к белорусам. Пророчества тогда и реальность сейчас. А также « Большой разговор с Президентом » – конкретные посылы и междустрочие – в политическом ток-шоу « По существу ».

Вадим Боровик, политолог:

Во-первых, сравните два митинга. Мы провели митинг, там был хоть один в состоянии алкогольного опьянения? Ни одного не было. Хоть одну лавку разрисовали? Хоть где-то город пострадал?

Кирилл Казаков:

Нет. Но они же говорили, что они снимали тапочки – на лавочку становились.

Вадим Боровик:

А вот эти ребята были разделены на ряд групп. Да, были такие немножко зомбированные, которые ходили, тапочки снимали, конфеты раздавали, воду пили. Но были боевые группы, были координаторы. Там были разные группы. Те, кто были вовлечены в этот хаос, иногда не понимали, что они инструмент в чужой игре. Естественно, когда уже схема проплачена и ставка сделана на то, чтобы буферный кордон замкнулся, то есть Беларусь вошла вот в эту буферную зону отчуждения России от западного мира, а потом уже на Россию атака.

Смотрите, сейчас в Афганистане проблемы. С этой стороны будут на Россию управляемый хаос направлять. И здесь. Представьте, если бы мы здесь не устояли, еще тяжелее было бы России. Так вот, что мы должны понимать самое главное? Что, к счастью, мы устояли. Но, к сожалению, вместо того чтобы сейчас максимально сконцентрироваться на своей экономике, на социальной сфере и прочем, вместо того чтобы максимально повышать уровень жизни населения, мы вынуждены часть своих сил, ресурсов отвлекать на то, чтобы противостоять этой угрозе. Серьезной угрозе. Белорусы должны понимать: главный ущерб, который нанесли нам вот эти вот любители гулять, любители раздавать цветочки и прочее – то, что они очень существенно сдерживают наше экономическое развитие. Существенно сдерживают уровень жизни населения. И ставят под угрозу наш суверенитет.