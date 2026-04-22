Делегация парламента стран Латинской Америки и Карибского бассейна прибыла в Беларусь

Белорусская стратегия в Африке – яркий и актуальный пример того, что Минск готов выстраивать прагматичные и взаимовыгодные отношения со всеми странами. А расстояние в современном мире вовсе не минус. Куда важнее такой плюс, как геополитическое взаимопонимание. А вот это обстоятельство, безусловно, делает перспективным визит в Беларусь делегации Парлатино – межпарламентской организации стран Латинской Америки и Карибского бассейна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная тема переговоров – экономика, а это есть главный принцип нашей многовекторности. О чем еще раз напомнил наш Президент в недавнем интервью телеканалу RT, который, к слову, весьма популярен и в Латинской Америке. Итак, делегация Парлатино в Минске. Конечно, в ближайшие дни, а визит продлится до 24 апреля, речь не идет о подписании контактов – это прерогатива бизнес-кругов и промышленников.

Но приезд представителей авторитетной парламентской структуры – шаг к более тесному диалогу с регионом, где проживает свыше 660 миллионов человек. А это на треть больше, чем, например, во всем Евросоюзе. В белорусском парламенте отметили, что визит станет важным шагом к построению долгосрочного стратегического партнерства. К слову, наша страна обладает статусом наблюдателя при Парлатино уже 10 лет. А сама организация была основана в 1964 году в Лиме. Мировые СМИ обсуждают громкое интервью Лукашенко RT