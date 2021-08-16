«А чего вы Батьку тронули?» Вадим Гигин о том, что говорят о событиях в Беларуси люди за рубежом

Новости Беларуси. Год спустя после первого митинга в поддержку Президента на площади Независимости, где Александр Лукашенко откровенно обратился к белорусам. Пророчества тогда и реальность сейчас. А также «Большой разговор с Президентом» – конкретные посылы и междустрочие – в политическом ток-шоу «По существу».

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Если брать каноны или основы любой информационной войны, любая информационная война строится на активных операциях, то есть мы сейчас говорим о том, что ведем свою кампанию на территории Республики Беларусь. Но заметьте, как только поменялась риторика, условно прошли события 16 августа и было понятно, что уже бархатная революция не пройдет, как поменялись риторика и интерес населения наших сопредельных государств к тому, что происходит в Беларуси с положительной точки зрения. Эти антиковидные бунты, которые сейчас проходят, и Беларусь является альтернативой, на которую население смотрит и говорит: мы тоже так хотим жить. Естественно, информационная война и кампания должна строиться на проведении нами активных информационных воздействий на территорию сопредельных государств.

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:

Подтверждаю. Смотрите, были эти выступления в Литве. Точно, думаю, все подтвердят, белорусы к этому не имеют никакого отношения. Но как люди отвечали на вопросы, когда к ним подходили? Говорят: «А чего вы Батьку тронули? Мы хотим, как в Беларуси. Белорусы, мы с ними – один народ, мы нормально живем, они к нам приезжали. Да отстаньте вы от них». Это говорили люди многотысячного, несколько десятков тысяч, митинга в центре Вильнюса, и я вас уверяю, такие же настроения. Посмотрите, осенью были выступления в Польше, колоссальные и просто невероятные по жестокости со стороны польской полиции, когда избивали женщин, разгоняли. Да, это другое, но что говорили поляки? «Чего вы к Беларуси пристали?» Тогда это польские СМИ не очень показывали, но я смотрю и польские социальные сети, что они там пишут, и там все четко и понятно. О чем это говорит? Эта искусственно нагнанная информационная волна против Беларуси не работает. Посмотрите, как раскручивали тему этого ирландского самолета, а в Европе это никого не волновало. Якобы всех возмутило. В послевоенной Европе люди спокойно к этому относятся. Нет антибелорусской волны ни в Украине, ни в Прибалтике, ни в Центральной и Восточной Европе. Даже наоборот. То, что мы стоим, что Батька выходит, выходят его сторонники, то, что мы держимся, вызывает симпатию и доверие.