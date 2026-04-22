Президент подписал указ об автомобильных перевозках пассажиров в нерегулярном сообщении

Этот шаг позволит повысить безопасность и сформировать прозрачную налоговую среду в сфере перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. Президент Беларуси подписал указ, который не допустит появления на рынке организаций-однодневок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вводится запрет на использование транспортных средств автоперевозчика, исключенного из реестра за нарушения, даже иными перевозчиками. Повторное включение в него возможно по истечении трех месяцев. Основаниями для приостановления работы автомобильных перевозчиков помимо прочего может стать непредставление налоговой декларации или налоговая задолженность.