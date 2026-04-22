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Президент подписал указ об автомобильных перевозках пассажиров в нерегулярном сообщении

22 апреля 2026 17:38
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Этот шаг позволит повысить безопасность и сформировать прозрачную налоговую среду в сфере перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. Президент Беларуси подписал указ, который не допустит появления на рынке организаций-однодневок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент подписал указ об автомобильных перевозках пассажиров в нерегулярном сообщении-2

Вводится запрет на использование транспортных средств автоперевозчика, исключенного из реестра за нарушения, даже иными перевозчиками. Повторное включение в него возможно по истечении трех месяцев. Основаниями для приостановления работы автомобильных перевозчиков помимо прочего может стать непредставление налоговой декларации или налоговая задолженность.

# Александр Лукашенко # Транспорт Беларуси

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