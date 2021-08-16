Ведущая СТВ о событиях 2020-го: «Какая-то взаимная поддержка, наверное, была нужна и нам, и главе государства»
Новости Беларуси. Год спустя после первого митинга в поддержку Президента на площади Независимости, где Александр Лукашенко откровенно обратился к белорусам. Пророчества тогда и реальность сейчас. А также «Большой разговор с Президентом» – конкретные посылы и междустрочие – в политическом ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Ты работала в тот день [16 августа 2021 – прим. ред.] от нашего телеканала, освещала митинг главы государства. Согласись, работая в поле, – это довольно нетипичное мероприятие для нашего Президента. Учитывая те обстоятельства, то положение дел, которое было на тот момент в стране, как-то было страшно, боязно, нервно?
Юлия Бешанова, политический обозреватель, ведущая ЗАО «Столичное телевидение»:
Скорее, наверное, нервно, чем страшно и боязно – это во-первых. Во-вторых, мне кажется, что этот митинг в первую очередь был нужен не Президенту, чтобы он почувствовал поддержку народа. Мне кажется, что этот митинг нужен был нам всем, потому что в какой-то момент было ощущение некой растерянности в обществе. И в тот момент, мне кажется, было очень важно собраться вместе, посмотреть друг другу в глаза и ощутить. И, наверное, тем самым разрушить самый популярный тогда лозунг про 3 %. То есть в тот момент было важно ощутить, что действительно нас больше. И это первое. И второе – очень важно было Президенту, наверное, почувствовать ту самую поддержку. Что он не испугается, что он владеет ситуацией, что ситуация под контролем. То есть какая-то взаимная поддержка, наверное, была нужна и нам, и главе государства. Опять же, после этого митинга прокатились подобные мероприятия по всей стране. Тогда все посмотрели, увидели: оказывается, так тоже можно. Оказывается, мы тоже можем выходить.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
На «Большом разговоре с Президентом» вы спросили его о том, какие переломные моменты всей этой кампании были, в том числе для вашего понимания. И митинг стал одним из. Почему?
Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:
Это действительно была консолидация. И я хорошо помню каждый день. Особенно той недели, с 9 по 16 августа. 9-го мы вышли с телеканала ОНТ и город, который как будто изменился. Это тот самый блицкриг, эти группки молодых людей, которые ходили, агрессивно настроенные. Машины, которые гоняли. Город был как будто объят уже каким-то безумием. Накапливалось это все. У людей некоторых создавалось ощущение: что происходит в нашей Беларуси? Потом – 13, 14, 15 августа – эта некая пауза, вроде бы которая возникла, для меня это ощущение... Я уже рассказывал об этом. В парламенте три комиссии, меня пригласили как представителя Союза журналистов. И пришла эта наглая команда: Протька, Стефанович, зам Бастунца. Они пришли принимать капитуляцию. Мы пытались им объяснить, поговорить: ребята, давайте поговорим, вы белорусы и мы.
Кирилл Казаков:
То есть диалога не было?
Вадим Гигин:
Какое поговорим, они пришли диктовать условия. Я им говорю: послушайте, вы думаете революция – пусть так, но не все революции побеждают. Вам придется дело иметь с нами. Не только с Президентом, но с коллективным Лукашенко. Этот митинг 16-го – это как раз было проявление коллективного Лукашенко, и люди рвались на этот митинг, я хорошо это помню. И следующий же был уже в Могилеве. Эта волна, которая пошла. Смотрите, какое было давление. Людей запугивали. Когда они возвращались к себе в регионы, на них пытались оказывать давление, и эта растерянность...
Они потом собрали митинг свой и говорили: а нас там собралось больше. Да какая разница? Мы собрались, мы показали, что народ Беларуси – это власть. Народ Беларуси со своим Президентом. И вот эти новые качества, которые открылись у Александра Лукашенко, всегда были. Но показал, что у Президента огромные резервы. Митинговая стихия, он говорит, это не мое. Лукавит Александр Григорьевич. Его. Он просто эти качества не всегда проявлял.
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