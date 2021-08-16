Ведущая СТВ о событиях 2020-го: «Какая-то взаимная поддержка, наверное, была нужна и нам, и главе государства»

Новости Беларуси. Год спустя после первого митинга в поддержку Президента на площади Независимости, где Александр Лукашенко откровенно обратился к белорусам. Пророчества тогда и реальность сейчас. А также «Большой разговор с Президентом» – конкретные посылы и междустрочие – в политическом ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Ты работала в тот день [16 августа 2021 – прим. ред.] от нашего телеканала, освещала митинг главы государства. Согласись, работая в поле, – это довольно нетипичное мероприятие для нашего Президента. Учитывая те обстоятельства, то положение дел, которое было на тот момент в стране, как-то было страшно, боязно, нервно?

Юлия Бешанова, политический обозреватель, ведущая ЗАО «Столичное телевидение»:

Скорее, наверное, нервно, чем страшно и боязно – это во-первых. Во-вторых, мне кажется, что этот митинг в первую очередь был нужен не Президенту, чтобы он почувствовал поддержку народа. Мне кажется, что этот митинг нужен был нам всем, потому что в какой-то момент было ощущение некой растерянности в обществе. И в тот момент, мне кажется, было очень важно собраться вместе, посмотреть друг другу в глаза и ощутить. И, наверное, тем самым разрушить самый популярный тогда лозунг про 3 %. То есть в тот момент было важно ощутить, что действительно нас больше. И это первое. И второе – очень важно было Президенту, наверное, почувствовать ту самую поддержку. Что он не испугается, что он владеет ситуацией, что ситуация под контролем. То есть какая-то взаимная поддержка, наверное, была нужна и нам, и главе государства. Опять же, после этого митинга прокатились подобные мероприятия по всей стране. Тогда все посмотрели, увидели: оказывается, так тоже можно. Оказывается, мы тоже можем выходить.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

На «Большом разговоре с Президентом» вы спросили его о том, какие переломные моменты всей этой кампании были, в том числе для вашего понимания. И митинг стал одним из. Почему? Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:

Это действительно была консолидация. И я хорошо помню каждый день. Особенно той недели, с 9 по 16 августа. 9-го мы вышли с телеканала ОНТ и город, который как будто изменился. Это тот самый блицкриг, эти группки молодых людей, которые ходили, агрессивно настроенные. Машины, которые гоняли. Город был как будто объят уже каким-то безумием. Накапливалось это все. У людей некоторых создавалось ощущение: что происходит в нашей Беларуси? Потом – 13, 14, 15 августа – эта некая пауза, вроде бы которая возникла, для меня это ощущение... Я уже рассказывал об этом. В парламенте три комиссии, меня пригласили как представителя Союза журналистов. И пришла эта наглая команда: Протька, Стефанович, зам Бастунца. Они пришли принимать капитуляцию. Мы пытались им объяснить, поговорить: ребята, давайте поговорим, вы белорусы и мы. Кирилл Казаков:

То есть диалога не было?