Наталья Кочанова посетила сельхозпредприятие «Новые Горяны»

Изменения, которые нужны для открытия второго дыхания производства. Полоцкий молочный комбинат войдет в состав крупного холдинга. Об этом стало известно во время посещения предприятия председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полоцкий молочный комбинат войдет в состав холдинга «Савушкин продукт»

Перспективы развития молочной отрасли продолжили обсуждать с участием Натальи Кочановой в сельхозпредприятии «Новые Горяны». Сырье отсюда поступает на Полоцкий комбинат. Сейчас задача перед аграриями – выстроить стратегию так, чтобы увеличить производство молока и нарастить показатели.