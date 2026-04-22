Наталья Кочанова посетила сельхозпредприятие «Новые Горяны»

Изменения, которые нужны для открытия второго дыхания производства. Полоцкий молочный комбинат войдет в состав крупного холдинга. Об этом стало известно во время посещения предприятия председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Полоцкий молочный комбинат войдет в состав холдинга «Савушкин продукт»
Перспективы развития молочной отрасли продолжили обсуждать с участием Натальи Кочановой в сельхозпредприятии «Новые Горяны». Сырье отсюда поступает на Полоцкий комбинат. Сейчас задача перед аграриями – выстроить стратегию так, чтобы увеличить производство молока и нарастить показатели.
Александр Стукан, директор сельхозпредприятия «Новые Горяны»:
Сегодня идет обновление техники, как внутренними программами, так и за счет областной поддержки. Мы в этом году уже получили три энергонасыщенных трактора, машины для обработки почвы. Идет сегодня процедура приобретения погрузчика фронтального, прицепа универсального. И впереди еще у нас ждут два зерноуборочных комбайна с приставками для уборки на зерно кукурузы.
В сельхозпредприятии планируется возвести современный молочно-товарный комплекс. В перспективе для молодых сотрудников будет построено новое жилье. Агропромышленный комплекс в Витебской области под особым контролем главы государства. Основная цель – вывести сельское хозяйство на новый уровень.