Яркий пример продуктивного сотрудничества! Как белорусская техника меняет аграрную отрасль Зимбабве?

Белорусский опыт позволяет принять участие в укреплении аграрной отрасли и тех партнеров, которые находятся от нас за тысячи километров. Тем более, что в арсенале у нас не только знания, но и техника, аналогов которой нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яркий пример такого продуктивного сотрудничества – Зимбабве. Несколько лет назад этой стране удалось собрать рекордный урожай с помощью наших машин. Но почивать на лаврах, вспоминая достижения прошлого, там не привыкли и это еще один факт, который нас объединяет.

В городе Карой готовится к открытию сервисный центр по обслуживанию белорусской техники. Это будет пятая региональная мастерская в африканской стране, где пользователи наших машин смогут получить полный пакет услуг по сервисному сопровождению агрегатов. Основная площадка расположена в столице Хараре. Сейчас механики занимаются подготовкой техники к уборочной кукурузы. Хороший урожай – дело техники, – в этом убедилась Ольга Масловская. Красная земля Зимбабве – визитная карточка юга Африки. Характерный оттенок почве дают оксиды железа и алюминия. Коктейль плодородный, но обрабатывать такие угодья непросто. Земля «тяжелая», поэтому местные фермеры ценят технику надежную. Наши тракторы как раз такие.

Коза Сенем, инженер-механик сервисного центра белорусской техники в Зимбабве:

Во-первых, эти тракторы просты в использовании, просты в обслуживании, очень надежны. Я рекомендую их фермерам, которые планируют расширить свое хозяйство. Вот что я могу сказать об этих тракторах. В Зимбабве у нас есть конкуренты, серьезные, но белорусский трактор, правда, лучший.

Сервисный центр в столице Хараре открылся шесть лет назад и взял на себя полное ТО наших машин – от тракторов до грузовиков. Чтобы быть ближе к потребителю, открыли четыре локальных мастерских в разных регионах африканской страны. Пятый сервисный центр по обслуживанию белорусской техники откроют в Зимбабве Еще одна сервисная площадка до конца года появится в городе Карой на севере Зимбабве.