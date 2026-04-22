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Яркий пример продуктивного сотрудничества! Как белорусская техника меняет аграрную отрасль Зимбабве?

22 апреля 2026 16:55
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Белорусский опыт позволяет принять участие в укреплении аграрной отрасли и тех партнеров, которые находятся от нас за тысячи километров. Тем более, что в арсенале у нас не только знания, но и техника, аналогов которой нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яркий пример продуктивного сотрудничества! Как белорусская техника меняет аграрную отрасль Зимбабве?-2

Яркий пример такого продуктивного сотрудничества – Зимбабве. Несколько лет назад этой стране удалось собрать рекордный урожай с помощью наших машин. Но почивать на лаврах, вспоминая достижения прошлого, там не привыкли и это еще один факт, который нас объединяет.

Яркий пример продуктивного сотрудничества! Как белорусская техника меняет аграрную отрасль Зимбабве?-4

В городе Карой готовится к открытию сервисный центр по обслуживанию белорусской техники. Это будет пятая региональная мастерская в африканской стране, где пользователи наших машин смогут получить полный пакет услуг по сервисному сопровождению агрегатов. Основная площадка расположена в столице Хараре.

Сейчас механики занимаются подготовкой техники к уборочной кукурузы. Хороший урожай – дело техники, – в этом убедилась Ольга Масловская. 

Красная земля Зимбабве – визитная карточка юга Африки. Характерный оттенок почве дают оксиды железа и алюминия. Коктейль плодородный, но обрабатывать такие угодья непросто. Земля «тяжелая», поэтому местные фермеры ценят технику надежную. Наши тракторы как раз такие.

Яркий пример продуктивного сотрудничества! Как белорусская техника меняет аграрную отрасль Зимбабве?-6

Коза Сенем, инженер-механик сервисного центра белорусской техники в Зимбабве:
Во-первых, эти тракторы просты в использовании, просты в обслуживании, очень надежны. Я рекомендую их фермерам, которые планируют расширить свое хозяйство. Вот что я могу сказать об этих тракторах. В Зимбабве у нас есть конкуренты, серьезные, но белорусский трактор, правда, лучший. 

Яркий пример продуктивного сотрудничества! Как белорусская техника меняет аграрную отрасль Зимбабве?-8

Сервисный центр в столице Хараре открылся шесть лет назад и взял на себя полное ТО наших машин – от тракторов до грузовиков. Чтобы быть ближе к потребителю, открыли четыре локальных мастерских в разных регионах африканской страны.

Пятый сервисный центр по обслуживанию белорусской техники откроют в Зимбабве

Еще одна сервисная площадка до конца года появится в городе Карой на севере Зимбабве. 

Яркий пример продуктивного сотрудничества! Как белорусская техника меняет аграрную отрасль Зимбабве?-10

Ольга Масловская, корреспондент:
Сейчас в стране осуществляется третий этап механизации сельского хозяйства. И главный помощник в этом деле – Беларусь. С 2020 года наша страна поставила сюда более двух тысяч единиц сельскохозяйственной техники. Масштабный проект по модернизации сектора АПК позволил значительно нарастить сбор пшеницы, а молочное производство достигло максимума за последние 23 года.

До конца апреля в страну прибудет новая партия тракторов на 200 единиц. Наши специалисты не просто продают и обслуживают машины, но и учат эффективно работать.

Подробнее в видео.

# Беларусь-Зимбабве # Международное сотрудничество

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