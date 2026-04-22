Президенту передали в подарок модель легендарного самолета АН-2

На земле, на воде и в воздухе – едва ли найдется другая организация, интересы которой столь широки. А если все это помножить на многолетние традиции и колоссальный опыт?! Речь о легендарной ДОССАФ, с современной деятельностью которого и планами на будущее в Минском аэроклубе ознакомился Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минский аэроклуб ДОСААФ базируется в Липках с 2017 года. Сейчас здесь готовят военных летчиков и профессиональных пилотов гражданской авиации. В 2025 году состоялся первый выпуск специалистов, подготовленных, по поручению Президента в Академии авиации. Поэтому качество кадров – важнейшая тема сегодня.

Еще одна важная тема, которая прозвучала в Липках – качество подготовки водителей, а это одно из направлений деятельности ДОСААФ. Александр Лукашенко заявил о необходимости ужесточить подходы к обучению в автошколах. И аргумент здесь железный – это ведь история про безопасность на дорогах, а некоторых случаях, и вовсе вопрос жизни и смерти.

А еще ДОСААФ развивается в духе времени и сегодня делает ставку на новое направление – дрон-рейсинг. Преодоление полосы препятствий с ювелирной точностью на скорости 200 километров в час – Президенту продемонстрировали, на что способны операторы современные дронов.