Президенту передали в подарок модель легендарного самолета АН-2
На земле, на воде и в воздухе – едва ли найдется другая организация, интересы которой столь широки. А если все это помножить на многолетние традиции и колоссальный опыт?! Речь о легендарной ДОССАФ, с современной деятельностью которого и планами на будущее в Минском аэроклубе ознакомился Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минский аэроклуб ДОСААФ базируется в Липках с 2017 года. Сейчас здесь готовят военных летчиков и профессиональных пилотов гражданской авиации. В 2025 году состоялся первый выпуск специалистов, подготовленных, по поручению Президента в Академии авиации. Поэтому качество кадров – важнейшая тема сегодня.
Еще одна важная тема, которая прозвучала в Липках – качество подготовки водителей, а это одно из направлений деятельности ДОСААФ. Александр Лукашенко заявил о необходимости ужесточить подходы к обучению в автошколах. И аргумент здесь железный – это ведь история про безопасность на дорогах, а некоторых случаях, и вовсе вопрос жизни и смерти.
А еще ДОСААФ развивается в духе времени и сегодня делает ставку на новое направление – дрон-рейсинг. Преодоление полосы препятствий с ювелирной точностью на скорости 200 километров в час – Президенту продемонстрировали, на что способны операторы современные дронов.
Репортаж Алены Сыровой.
Удивить главу государства планировали и виртуозным управлением беспилотниками, в успехе задумки кулуарно сомневались, все же погода очень ветреная, скорости высокие, но все получилось, хотя вопрос в воздухе повис вопрос о том, как этому всему противодействовать. Впрочем – это пока забота структур смежных с ДОСААФ.
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В начале визита главе государства рассказывали о чемпионстве и титулах. Вы должны знать этих героев в лицо. Вернее, героинь. Парашютный спорт и скоростная радиотелеграфия – этим девушкам равных нет в СНГ и мире.
Полина Власова, участник команды Беларуси по парашютному спорту, чемпион на Кубке ДОСААФ СНГ:
Когда первый раз прыгаешь, оно очень сильно захватывает, и хочется еще и еще, и хочется углубляться в это, больше узнавать про это, знакомиться с небом. И когда я узнала именно про спорт, как он происходит, в чем заключается, мне очень понравилось. Я поняла, что это то, чем я хочу заниматься, и я осталась.
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Анна Беляева, победительница соревнований по скоростной радиотелеграфии, чемпиона мира:
Есть четыре основные дисциплины, ну даже три. И все это состоит из азбуки Морзе, которую нужно выучить. Нам в школе во втором классе пришли и сказали, кто хочет пойти попробовать. Мы дети, мы все побежали пробовать. Большинству понравилось, но со временем некоторым надоедало чувство проигрыша. Не могли смириться вот с этим. А я поняла, что такое чувство соперничества и стремилась все больше и больше получать наград.
Эти девушки – гордость не только ДОСААФ, но и страны, справедливо отметил Александр Лукашенко, принимая из рук чемпионок один из символов аэроклуба – самолет АН-2.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Почему-то народ об этом не знает. Надо больше популяризовать. И награждать надо тоже. А то мы чемпионов мира каких-то награждаем, бегаем вокруг «Динамо-Минск» хоккейного. А настоящих чемпионов, особенно девчонок в Год женщин, это недоработка военная.
Подробности в видео.