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Игорь Марзалюк: есть одна проблема. Российский имперский шовинизм, который никуда не делся

27 июня 2022 17:37
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Новости Беларуси. Почему Беларусь идет по своему пути? Как работает правило суверенитета и союзничества? Каков реальный вес страны в геополитике? Эксперты разных сфер соберутся в ток-шоу «По существу» в прайм-тайм и обсудят главный вопрос в канун Дня Независимости Беларуси.  

Игорь Марзалюк: есть одна проблема. Российский имперский шовинизм, который никуда не делся-1

Петр Петровский, политолог:  
Некоторые цифры скажу. За апрель мы на 100 % нарастили товарооборот и экспорт. А за счет чего? Многие начинают выдумывать наши опять там краснотелые либералы: креветки повезли, еще что-то. Нет. Трактора, комбайны. Технику. То есть раньше там работало прозападное лобби, которое CLAAS, John Deere впаривало.  

Георгий Гриц, кандидат экономических наук:  
Именно промышленность в условиях пандемии была драйвером, мы помним, за 20 %. И сейчас по пяти месяцам является драйвером.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
А кто-то предлагал сотрудников МТЗ или МАЗа отправить в айтишники учиться. Кому это надо? Зачем нам промышленность?  

Георгий Гриц:  
К сожалению, многие советчики были в официальных кабинетах. Да, это младореформаторы, но они были. Им тоже надо давать оценку.  

Игорь Марзалюк: есть одна проблема. Российский имперский шовинизм, который никуда не делся-4

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Но есть одна проблема, про которую нужно говорить откровенно, вслух и открыто. Вот этот вот российский имперский шовинизм, который никуда не делся. Стремление воспринимать Беларусь и не только Беларусь как какой-то государственный нонсенс, заявления о том, что итоговая задача Союзного государства – утрата белорусской нацией своего суверенного государства, эти вещи, кстати, когда их озвучивают, некоторые просто не понимают, что они хамят. Приезжая сюда, в Минск. И когда это звучит из не самых последних уст…  

Кирилл Казаков:  
Есть понимание между двумя президентами.  

Игорь Марзалюк:  
Эти вещи как раз подводят к одному важному моменту, который, несмотря на то, что у нас есть Союзное государство, есть экономическая определенная интеграция, кооперация – это гуманитарная безопасность, это отсутствие системных нормальных подходов к прошлому двух стран. Это отсутствие системных учебных пособий, в том числе по истории Беларуси и России, союзных. Потому что учебники русские, по которым учат русских в школе – там Беларусь как субъект истории права не присутствует. Вообще непонятно для среднестатистического русского человека, как белорусская нация возникла. Эти вещи очень важны. Потому что польский историк Юзеф Шуйский говорил так: фальшивая история всегда рождает фальшивую политику. И определенные ошибки мы видим, к сожалению, в трагическом кровавом геополитическом изменении на территории Украины.  

Георгий Гриц:  
Я бы другой вывод сделал. Если мы говорим о суверенитете, я бы хотел сказать, что да, мы Союзное государство строим, но не надо забывать о ключевых точках суверенитета и наших национальных. Продовольственная, социальная политика – то, чем надо гордиться.  

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Беларусь укрепляет Россию, Россия укрепляет Беларусь – третьего не дано.  

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