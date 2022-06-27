Игорь Марзалюк: есть одна проблема. Российский имперский шовинизм, который никуда не делся

Новости Беларуси. Почему Беларусь идет по своему пути? Как работает правило суверенитета и союзничества? Каков реальный вес страны в геополитике? Эксперты разных сфер соберутся в ток-шоу «По существу» в прайм-тайм и обсудят главный вопрос в канун Дня Независимости Беларуси.
Петр Петровский, политолог:
Некоторые цифры скажу. За апрель мы на 100 % нарастили товарооборот и экспорт. А за счет чего? Многие начинают выдумывать наши опять там краснотелые либералы: креветки повезли, еще что-то. Нет. Трактора, комбайны. Технику. То есть раньше там работало прозападное лобби, которое CLAAS, John Deere впаривало.
Георгий Гриц, кандидат экономических наук:
Именно промышленность в условиях пандемии была драйвером, мы помним, за 20 %. И сейчас по пяти месяцам является драйвером.
Кирилл Казаков, СТВ:
А кто-то предлагал сотрудников МТЗ или МАЗа отправить в айтишники учиться. Кому это надо? Зачем нам промышленность?
Георгий Гриц:
К сожалению, многие советчики были в официальных кабинетах. Да, это младореформаторы, но они были. Им тоже надо давать оценку.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Но есть одна проблема, про которую нужно говорить откровенно, вслух и открыто. Вот этот вот российский имперский шовинизм, который никуда не делся. Стремление воспринимать Беларусь и не только Беларусь как какой-то государственный нонсенс, заявления о том, что итоговая задача Союзного государства – утрата белорусской нацией своего суверенного государства, эти вещи, кстати, когда их озвучивают, некоторые просто не понимают, что они хамят. Приезжая сюда, в Минск. И когда это звучит из не самых последних уст…
Кирилл Казаков:
Есть понимание между двумя президентами.
Игорь Марзалюк:
Эти вещи как раз подводят к одному важному моменту, который, несмотря на то, что у нас есть Союзное государство, есть экономическая определенная интеграция, кооперация – это гуманитарная безопасность, это отсутствие системных нормальных подходов к прошлому двух стран. Это отсутствие системных учебных пособий, в том числе по истории Беларуси и России, союзных. Потому что учебники русские, по которым учат русских в школе – там Беларусь как субъект истории права не присутствует. Вообще непонятно для среднестатистического русского человека, как белорусская нация возникла. Эти вещи очень важны. Потому что польский историк Юзеф Шуйский говорил так: фальшивая история всегда рождает фальшивую политику. И определенные ошибки мы видим, к сожалению, в трагическом кровавом геополитическом изменении на территории Украины.
Георгий Гриц:
Я бы другой вывод сделал. Если мы говорим о суверенитете, я бы хотел сказать, что да, мы Союзное государство строим, но не надо забывать о ключевых точках суверенитета и наших национальных. Продовольственная, социальная политика – то, чем надо гордиться.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Беларусь укрепляет Россию, Россия укрепляет Беларусь – третьего не дано.
Читайте также:
Петровский о России: для них Союзное государство – это элемент суверенизации от Запада, от этой всей финансовой системы
Россия хочет Беларусь сделать частью федерации? Вот что говорит историк и депутат Марзалюк
Гайдукевич: «Думаете, это слухи по нанесению удара по Мозырю? Нет. К сожалению, это правда»