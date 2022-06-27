Игорь Марзалюк: есть одна проблема. Российский имперский шовинизм, который никуда не делся

Новости Беларуси. Почему Беларусь идет по своему пути? Как работает правило суверенитета и союзничества? Каков реальный вес страны в геополитике? Эксперты разных сфер соберутся в ток-шоу «По существу» в прайм-тайм и обсудят главный вопрос в канун Дня Независимости Беларуси.

Петр Петровский, политолог:

Некоторые цифры скажу. За апрель мы на 100 % нарастили товарооборот и экспорт. А за счет чего? Многие начинают выдумывать наши опять там краснотелые либералы: креветки повезли, еще что-то. Нет. Трактора, комбайны. Технику. То есть раньше там работало прозападное лобби, которое CLAAS, John Deere впаривало.

Георгий Гриц, кандидат экономических наук:

Именно промышленность в условиях пандемии была драйвером, мы помним, за 20 %. И сейчас по пяти месяцам является драйвером.

Кирилл Казаков, СТВ:

А кто-то предлагал сотрудников МТЗ или МАЗа отправить в айтишники учиться. Кому это надо? Зачем нам промышленность?

Георгий Гриц:

К сожалению, многие советчики были в официальных кабинетах. Да, это младореформаторы, но они были. Им тоже надо давать оценку.