Администрация США осознаёт место и роль Беларуси в региональной ситуации – Рыбаков

Подробностями переговоров Александра Лукашенко и спецпосланника президента США по Украине Китом Келлогом поделились участники встречи с белорусской стороны. Как сообщалось ранее, повестка была глобальная. Сегодня, 22 июня, постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков подчеркнул, что разговор был обстоятельным и не ограничивался темой украинского конфликта, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ближний Восток, отношения с Россией и Китаем, санкции и изменения в политической архитектуре мира. Переговоры продолжались 6,5 часа и завершились уже ночью. Отметим, это не первая встреча, которую глава нашего государства проводит с американскими делегациями. Но предыдущие приезжали на более низком уровне, отметил Валентин Рыбаков. А политический вес и опыт Александра Лукашенко – особенно в нынешней международной обстановке – имеют серьезное значение. Администрация США осознает место и роль нашей страны в региональной ситуации. И не только.

Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси в ООН:

Обсуждались вопросы, связанные с конфликтами, войнами, обсуждался Ближний Восток. Разумеется, обсуждалась наша региональная ситуация – Россия, Украина, Беларусь. Администрация США осознает место и роль Беларуси в региональной ситуации и полностью отдает себе отчет в том, каким политическим весом и политическим опытом обладает Президент Республики Беларусь. Именно поэтому и были приняты решения и о повышении уровня делегации.

Опыт, которым делится Президент Беларуси с американцами относительно конфликта с учетом его личной вовлеченности, его прекрасного знания руководителей государств, о которых идет речь, все это высоко ценится Администрацией. При этом на любой подобной встрече Президент Беларуси каждый раз подчеркивает, что мы как страна, как ближайший стратегический союзник, партнер и Российской Федерации, и Китайской Народной Республики никогда не будем ничего делать в ущерб этим странам. Американская сторона это понимает, осознает, признает. И надо признать, что даже на последней встрече было подчеркнуто со стороны американской делегации, что к Беларуси никогда не будут обращены просьбы США сделать что-то во вред, прежде всего, Российской Федерации. Что очень важно и очень ценно, потому что это просто подчеркивает понимание американской стороной нашей роли, ситуации.