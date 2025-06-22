Беларусь помнит. Помнит каждого. В полдень жизнь в городах по всей стране остановилась. Мелодия реквиема разнеслась над площадями и парками. Сердца всех белорусов, склонивших головы, бились в такт с ударами метронома во время общенациональной минуты молчания, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Движение приостановилось, на транспорте прозвучали сигнальные гудки, на заправках, вокзалах, в трудовых коллективах – миллионы людей на миг отложили все дела, чтобы отдать дань уважения тем, кто не увидел победный май. Во всех храмах страны люди собрались на богослужения о погибших в годы Великой Отечественной войны. Эта традиция объединяет поколения, напоминая о цене Великой Победы.

Дарья Митракова: Сегодня пришли всей семьей в церковь помянуть павших в Великой Отечественной войне и воинов, и простых жителей, и мирных. Я думаю, что все верующие люди понимают, что на небесах жизнь продолжается, и за людей надо молиться, неважно, живы они или мертвы. Это люди, которые подарили нам мир. Мы им обязаны.

Протоиерей Андрей Ломакин, клирик Свято-Духова кафедрального собора Минска:

Сегодня церковь, молясь об этих людях, которые пали в годы Великой Отечественной войны, напоминает нам, чтобы мы дорожили тем миром, который у нас есть. И искренне молились Господу, просили Божьей помощи на нашу сегодняшнюю жизнь. И, конечно же, в своих молитвах не забывали наших усопших близких.

В стенах Свято-Духова кафедрального собора прошла Всебелорусская молитва за мир. Она стала не только данью памяти героям, но и напоминанием ныне живущим поколениям о ценности мира и благополучия в домах. Завершилась молитва особым колокольным звоном.