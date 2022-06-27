Россия хочет Беларусь сделать частью федерации? Вот что говорит историк и депутат Марзалюк

Кирилл Казаков, СТВ: Можно чуть не об экономике? Правда, у меня независимость в какой-то исторической науке, немножко в другом. Я к своему бывшему преподавателю обращусь. Игорь Александрович, смотрите, а как на самом деле в голове укладывается история? Мы независимое государство? В то самое время очень часто нас пугали Россией, что Россия очень сильно нас к себе… Хочет сделать частью России. С другой стороны мы видим Европейский союз, куда все якобы все стремятся попасть, но при этом там все такие независимые-независимые. А вот если Беларусь пойдет в союз с Россией, то тотчас станет какой-нибудь губернией. Не совсем же так?

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Совсем не так, потому что когда мы говорим о суверенитете и союзничестве, исходя из тех принципов, которые сегодня есть, главный из них – это признание равных возможностей, разных прав, суверенитет и союз с Россией – это не противоположности, потому что когда мы заключаем какие-то договора, они взаимовыгодны. Либо мы их не заключаем и на них не идем. Это очень важный момент. Ну и самое главное. Когда мы говорим, кто более суеверен и кто более ограничен в своих возможностях – я просто напомню, что в Евросоюзе существует четкое понятие экономического квотирования, определения, какие сегменты рынка можно развивать, какие нет. Где греческие верфи, где греческий торговый флот? Было сказано, что вы будете европейской здравницей – это просто не развивалось.

Где развитое фермерское хозяйство, которое было всегда в Прибалтике, где оно? Засеянные травкой поля только по одной причине – потому что, грубо говоря, масло должно быть голландским. Существуют определенные вещи. Когда мы говорим о нынешнем состоянии Беларуси, Беларусь абсолютно суверенное государство со всеми атрибутами независимого суверенитета. У нас есть все. Своя армия, финансовая система, центры принятия решений. А наш союз с Россией для нас, для нашего благосостояния, благополучия всех тех, в том числе тех, кто думает иначе, безусловно, выгоден. Другое дело, что мы никогда не закрывались от наших соседей, от других центров силы, от других экономических рынков. Я глубоко убежден, что я не знаю, сколько времени понадобится, но вот эта вот ситуация, в которой мы сейчас находимся, рано или поздно закончится.

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