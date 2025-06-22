У Тереспольских ворот Брестской крепости прошла патриотическая акция «Боевой расчёт»

Вспомнить имя каждого героя, пожертвовавшего жизнью во имя защиты белорусских рубежей. Накануне у Тереспольских ворот Брестской крепости прошла юбилейная 10-я международная патриотическая акция «Боевой расчет», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

50 курсантов Института пограничной службы выстроились у скульптурной композиции «Героям границы, женщинам и детям, мужеством своим в бессмертие шагнувшим». В руках у каждого – портреты пограничников, которые одними из первых приняли неравный бой с гитлеровцами. Они предпочли отдать свои жизни, но не сдались под натиском врага. Акция «Боевой расчет» – это дань памяти беспримерному мужеству.

Вячеслав Хомич, курсант Института пограничной службы Беларуси: Я правнук героя Советского Союза, героя-пограничника Лопатина Алексея Васильевича. Я знаю историю, что я считаю немаловажным, что каждый человек должен знать историю своей семьи. И сейчас я стремлюсь сделать все возможное, чтобы стать достойным офицером-пограничником.

Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Мероприятия, которые пробуждают лучшие чувства, они, конечно, необходимы, и они воспитывают наряду с теми знаниями, которые получают подрастающие поколения. Но через погружение в реалии тех событий, которые происходили на нашей земле, это очень важно. Через чувства также воспитывается человек.

В знак уважения и памяти к монументу в Брестской крепости легли венки и живые цветы.