Более 35 тысяч человек собрал концерт-реквием в Брестской крепости – рассказываем, как это было

84 года назад – на рассвете 22 июня 41-го – фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война. Первый удар гитлеровцев обрушился на Брестскую крепость. Генералы вермахта планировали взять ее за 8 часов, но доблестные защитники цитадели целый месяц держали оборону под чудовищными бомбардировками захватчиков. Умирали, но не сдавались. Их подвиг не забыт. Более 35 тысяч брестчан и свыше 30 делегаций из России и Казахстана в Брестской крепости этой ночью объединил концерт-реквием. А на рассвете – трагические и героические эпизоды обороны непокоренной цитадели воссоздали реконструкторы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожившие страницы прошлого и память, что не угаснет – репортаж Кристины Протосовицкой.

Свинцовый ливень и артиллерийские раскаты обрушились на «Брестскую крепость-герой». Часы замерли на четырех утра. Истекало кровью, но не сдавалось, скажут потомки и не ошибутся. Немой диалог поколений продолжается. Более 35 тысяч сердец брестчан и гостей со всего бывшего Советского Союза сжимаются от боли в предрассветные минуты 22 июня. И мой вопрос, за что? На которые спустя 84 года, кажется, нет ответа.

– За что? Я понимаю, за что они воевали. А за что выпало, это, наверное, сложно сказать. И не у нас спрашивать. Воевали они за нас. – За наш мир, за наше будущее, за наших детей. За мирное небо над головой. Пусть это пафосно, но оно именно так.

Бойцы 9-й пограничной заставы напишут на стенах каземата в цитадели «Умираю, но не сдаюсь». На обагренную кровью воду Буга уже современные защитники в зеленых фуражках спускают венки с частичкой Вечного огня. Мы помним тех, кто навсегда остался в самом страшном рассвете XХ века.

Трагическая история войны в Брестской крепости впервые звучит от первого лица, голосами семьи, маленькой девочки, ее родителей, бойца-ветерана. Монумент мужества в эту ночь оживает благодаря технологиям, чтобы вступить в диалог с каждым сердцем напрямую. На плитах тысячного некрополя Брестской крепости до сих пор значатся неизвестные. Именно скольких героев нам еще предстоит узнать. Жестокость и бесчеловечность фашистов на белорусской земле. Свидетельства об этом лишь прирастают домами в деле о геноциде белорусского народа. Иногда достаточно обратиться к своей семейной истории, чтобы найти ответ, почему у нашей памяти нет срока давности.

Хочется почтить память тех героев, которые сражались и, правда, погиб каждый третий белорус. Это очень много людей. Практически в каждой семье есть какие-то родственники, дедушки, прадедушки, бабушки, кто воевал, либо были угнаны. В моей семье тоже есть такие.

Президент Беларуси Александр Лукашенко передал приветственный адрес, который озвучил глава Администрации Дмитрий Крутой. 22 июня 1941-го сакральная дата в нашей истории. Это не только о прошлом. Не будет больше блицкригов и вероумных нападений. Руки западного лицемерия и лжи усвоены раз и навсегда. Слишком большой ценой досталась Великая Победа, говорилось в обращении.