США атаковали три ключевых ядерных объекта Ирана

Внимание всего мира вновь приковано к ближневосточному конфликту после сообщений об атаке США по Ирану. Минувшей ночью военно-воздушные силы Америки нанесли удар по трем ключевым ядерным объектам исламской республики – подземному заводу по обогащению урана Фордо, а также сооружениям в Натанзе и Исфахане, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщается, что в ходе операции Соединенными Штатами были выпущены шесть бункерных снарядов и 30 крылатых ракет. Утечек радиоактивных веществ и признаков радиоактивного загрязнения в результате бомбежки специалисты не зафиксировали. После атаки Дональд Трамп выступил с заявлением, в котором уведомил Иран, что удары по ядерным объектам – это разовый акт, а не начало войны и вновь призвал исламскую республику к миру. Иран, в свою очередь, заявил, что в ближайшие двое суток начнет атаки на силы США в Красном море и потребовал собрать экстренное заседание Совбеза ООН. На фоне ударов США по исламской республике гендиректор МАГАТЭ объявил о созыве экстренного заседания Совета управляющих агентства. Тем временем ВВС Израиля начали новую серию ударов.