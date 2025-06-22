Прямой эфир

США атаковали три ключевых ядерных объекта Ирана

22 июня 2025 10:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Внимание всего мира вновь приковано к ближневосточному конфликту после сообщений об атаке США по Ирану. Минувшей ночью военно-воздушные силы Америки нанесли удар по трем ключевым ядерным объектам исламской республики – подземному заводу по обогащению урана Фордо, а также сооружениям в Натанзе и Исфахане, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США атаковали три ключевых ядерных объекта Ирана-2

Сообщается, что в ходе операции Соединенными Штатами были выпущены шесть бункерных снарядов и 30 крылатых ракет. Утечек радиоактивных веществ и признаков радиоактивного загрязнения в результате бомбежки специалисты не зафиксировали. После атаки Дональд Трамп выступил с заявлением, в котором уведомил Иран, что удары по ядерным объектам – это разовый акт, а не начало войны и вновь призвал исламскую республику к миру. Иран, в свою очередь, заявил, что в ближайшие двое суток начнет атаки на силы США в Красном море и потребовал собрать экстренное заседание Совбеза ООН. На фоне ударов США по исламской республике гендиректор МАГАТЭ объявил о созыве экстренного заседания Совета управляющих агентства. Тем временем ВВС Израиля начали новую серию ударов. 

# Международная политика # Конфликт на Ближнем Востоке # США

Другие новости рубрики

Все новости
Зеленский понимает, что во всём проиграл – Милорад Додик
21 июня 2025 19:07

Зеленский понимает, что во всём проиграл – Милорад Додик

«Это будет очень опасно для всего мира». Ирано-израильский конфликт обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»
21 июня 2025 18:49

«Это будет очень опасно для всего мира». Ирано-израильский конфликт обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»

Укреплять оборону ОДКБ после пролёта дронов ВСУ над Казахстаном призвали в России
21 июня 2025 18:21

Укреплять оборону ОДКБ после пролёта дронов ВСУ над Казахстаном призвали в России