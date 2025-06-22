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Более 100 человек почтили память павших в годы ВОВ в мемориальном комплексе «Тростенец»

22 июня 2025 10:46
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Четыре года боли и слез, три миллиона отнятых жизней – цена, которую мы заплатили за мир. Слишком высока она, чтобы забыть. На территории мемориального комплекса «Тростенец» на митинг-реквием сегодня, 22 июня, собрались более 100 человек. Алые цветы – как символ пролитой здесь крови, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 100 человек почтили память павших в годы ВОВ в мемориальном комплексе «Тростенец»-2

За годы войны в крупнейшем на всей захваченной советской территории лагере смерти оборвались 546 тысяч человеческих жизней. Представители министерств и ведомств, общественных организаций, молодежь и просто неравнодушные граждане, почтили память тех, кто стал жертвой бесчеловечной идеологии.

Более 100 человек почтили память павших в годы ВОВ в мемориальном комплексе «Тростенец»-4

Мария Киселевская, заместитель директора по воспитательной работе средней школы №4 Минска:
Большая ответственность на нас лежит – не забыть эту память, чтобы мы пронесли ее для наших детей, для наших внуков, чтобы они тоже понимали, что такое 22 июня и что эта дата имеет большое значение для нашей страны, для нашей Родины, для нас самих. И чтобы у нас никогда это не повторилось, мы должны это помнить всегда. 

«Они не исчезли, они просто ушли» – театрально-музыкальная композиция, до глубины души тронувшая каждого зрителя, заставила задуматься о ценности человеческой жизни и хрупкости мира. Кульминацией мероприятия стала общая «Молитва за Беларусь». 

# Великая Отечественная война

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