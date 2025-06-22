Представители Госпогранкомитета возложили цветы и венки к монументу Победы

Не отступили и не сдались. В первые часы и дни войны в неравном бою пали около 17 тысяч пограничников Белорусского погранокруга. Отдать дань уважения героизму и самоотверженности защитников Отечества, пришли те, сегодня стоит на страже рубежей страны – представители Госпогранкомитета. Ровно в 4 часа утра цветы легли к обелиску на площади Победы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

22 июня 1941 года 485 пограничных застав приняли неравный бой с фашистами. Пограничные заставы стали символом героизма и несгибаемой воли к победе. Возложение цветов в этот день – не просто дань традиции, а живая связь поколений, напоминание о цене мирной жизни, о необходимости беречь и защищать.

Иван Соколов, студент Белорусского государственного университета: Этот день является очень памятным для всего белорусского народа, для молодежи, которая должна помнить и хранить всю историческую память о тех временах, чтобы не забывать, как оно было, как оно, не дай Бог, может быть в будущем.

Константин Молостов, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:

Свято, чтим и помним эти героические события. С гордостью носим нашу зеленую фуражку. Буквально два года назад была восстановлена в нашей стране, благодаря указу Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, историческая память о пограничной заставе имени героя пограничника Лопатина, которая была предана забвению, к сожалению, в соседней Украине.

Сегодня, как и 84 года назад, Пограничные войска Республики Беларусь стоят на страже безопасности страны, надежно охраняя рубежи. Они продолжают дело своих героических предшественников, с честью выполняя свой долг по защите суверенитета и территориальной целостности Беларуси.