Петровский о России: для них Союзное государство – это элемент суверенизации от Запада, от этой всей финансовой системы

Георгий Гриц, кандидат экономических наук:

Вопрос суверенитета, создания совместной какой-то структуры гипотетической не только на территории Беларуси от нас зависит. Будем говорить откровенно, есть такая фишка или фобия России. Мы великая, мы в 10 раз по ВВП, мы в 20 раз больше в банковской системе капитал. То же самое в Евросоюзе, мы видим консенсус полный. Принимается какая-то Прибалтика или Литва двухмиллионная – влияет на политику. Поэтому вопрос истинного суверенитета, вопрос будущего Союзного государства – надо меняться и России.

Кирилл Казаков, СТВ:

Ты участвуешь во многих евразийских конференциях, где представлена в том числе и российская точка зрения на Беларусь. Насколько российские философы, социологи, политологи, экономисты вообще воспринимают нас как равных. Либо же у них действительно заточена история: независимость Беларуси – это часть, условно говоря, России?

Алена Сырова, СТВ:

Вот эти имперские замашки, о которых все говорят.

Петр Петровский, политолог:

Сколько философов в России? Знаете, как говорят: сколько в Кремле башен. Почему? Потому что до 24 февраля, и мы это можем вспомнить, многие, которые убежали после 24 февраля из России, как раз и говорили, как Анатолий Борисович Чубайс еще в 1999 году. Что такое Беларусь? Это шесть областей северо-западного… Вот, пожалуйста, есть такие люди. Но где они оказались после 24 февраля? Это все люди, которые мечтали хрустеть французскую булку, и им это Союзное государство было как обуза. Здесь какой-то Лукашенко, белорусская социально-экономическая модель, которая подрывает их вот эти олигархические чувства. Это первый момент. Есть вторая часть, вторая башня Кремля, которая смотрит: ага, посмотрите, у белорусов-то есть те технологии, которые мы утратили в момент 1990-2000-х годов. Есть вообще масло. Не пальмовое масло, а нормальное масло. Есть то, чего мы хотим. Давайте экспортировать даже элементы белорусской модели в Россию. И для них Союзное государство, как это ни парадоксально сегодня звучит, это элемент суверенизации России от Запада, от этой всей финансовой системы.