Петровский о России: для них Союзное государство – это элемент суверенизации от Запада, от этой всей финансовой системы

Новости Беларуси. Почему Беларусь идет по своему пути? Как работает правило суверенитета и союзничества? Каков реальный вес страны в геополитике? Эксперты разных сфер соберутся в ток-шоу «По существу» в прайм-тайм и обсудят главный вопрос в канун Дня Независимости Беларуси.
Георгий Гриц, кандидат экономических наук:
Вопрос суверенитета, создания совместной какой-то структуры гипотетической не только на территории Беларуси от нас зависит. Будем говорить откровенно, есть такая фишка или фобия России. Мы великая, мы в 10 раз по ВВП, мы в 20 раз больше в банковской системе капитал. То же самое в Евросоюзе, мы видим консенсус полный. Принимается какая-то Прибалтика или Литва двухмиллионная – влияет на политику. Поэтому вопрос истинного суверенитета, вопрос будущего Союзного государства – надо меняться и России.
Кирилл Казаков, СТВ:
Ты участвуешь во многих евразийских конференциях, где представлена в том числе и российская точка зрения на Беларусь. Насколько российские философы, социологи, политологи, экономисты вообще воспринимают нас как равных. Либо же у них действительно заточена история: независимость Беларуси – это часть, условно говоря, России?
Алена Сырова, СТВ:
Вот эти имперские замашки, о которых все говорят.
Петр Петровский, политолог:
Сколько философов в России? Знаете, как говорят: сколько в Кремле башен. Почему? Потому что до 24 февраля, и мы это можем вспомнить, многие, которые убежали после 24 февраля из России, как раз и говорили, как Анатолий Борисович Чубайс еще в 1999 году. Что такое Беларусь? Это шесть областей северо-западного… Вот, пожалуйста, есть такие люди. Но где они оказались после 24 февраля? Это все люди, которые мечтали хрустеть французскую булку, и им это Союзное государство было как обуза. Здесь какой-то Лукашенко, белорусская социально-экономическая модель, которая подрывает их вот эти олигархические чувства. Это первый момент. Есть вторая часть, вторая башня Кремля, которая смотрит: ага, посмотрите, у белорусов-то есть те технологии, которые мы утратили в момент 1990-2000-х годов. Есть вообще масло. Не пальмовое масло, а нормальное масло. Есть то, чего мы хотим. Давайте экспортировать даже элементы белорусской модели в Россию. И для них Союзное государство, как это ни парадоксально сегодня звучит, это элемент суверенизации России от Запада, от этой всей финансовой системы.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
А на мой взгляд, последние два года события доказали сейчас, что важность Беларуси для России не менее важна, чем Россия для Беларуси. И я сейчас езжу тоже в Москву на всякие совещания, форумы. Скажу, что понимание это сейчас есть. Потому что те, кто хаял Беларусь несколько лет назад, предали Россию. Не все, понятно. Но большинство. Потому что другого пути нет. Если мы будем, всегда это говорил, в союзе Беларуси и России считать, кто кому что дал – так союзы не строят. Если взять геополитику, роль Беларуси для России возросла многократно. Представьте на секунду, 2020 год, Беларусь поменяла геополитический вектор в результате госпереворота. А это единственная цель переворота в 2020 году. Только геополитика. Плевать на этих белорусов, как мы будем жить. Что бы сейчас было вокруг России? Сейчас бы ситуация в России была бы многократно хуже. Поэтому это понимание должно быть везде. Мы нужны друг другу. И мы должны друг друга укреплять.
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