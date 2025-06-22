Лесные пожары охватили курортные города Хорватии

Около 200 жителей и туристов экстренно эвакуировали. Многих пришлось вывозить морскими путями. Для тех, кому пришлось спасаться от стихии, организовали пункты временного размещения. Позже пожары были взяты под контроль, однако спасателям до сих пор не удается полностью ликвидировать возгорания. Сильный ветер не позволяет тушить огонь с воздуха, и разносит искры. Сейчас на месте работают около 160 специалистов, 20 пожарных машин и четыре водомета. Полиция допустила, что пожар мог начаться по причине умышленного поджога. Ведется расследование.