Гайдукевич: «Думаете, это слухи по нанесению удара по Мозырю? Нет. К сожалению, это правда»

Новости Беларуси. Почему Беларусь идет по своему пути? Как работает правило суверенитета и союзничества? Каков реальный вес страны в геополитике? Эксперты разных сфер соберутся в ток-шоу «По существу» в прайм-тайм и обсудят главный вопрос в канун Дня Независимости Беларуси. Кирилл Казаков, СТВ:

Вот скажите мне, пожалуйста, ОДКБ – это организация, которая, в принципе, там заложено Организация договора о коллективном сотрудничестве. Но, с другой стороны, нас все спрашивают… Два президента на выходных обсуждали в том числе и появление на территории Беларуси ядерного оружия. А зачем нам ядерное оружие? У России есть ракеты дальности такой, что она может с территории России попасть в любого потенциального врага. Зачем нам? Все говорят: вот у вас появится ядерное оружие, будет оно российским, вы независимость раз – и потеряли. Алена Сырова, СТВ:

Я вас поправлю только о том, что не о ядерном оружии, а о том, чтобы у нас была возможность в случае чего его расположить. Кирилл Казаков:

Как мы с тобой разделимся? Ты фактами, а я говорю то, как говорят люди на кухне. Поговорили президенты: у нас ядерное оружие появится.

Александр Маркевич, председатель Постоянной комиссии по социально-экономическим и правовым вопросам Парламентской ассамблеи ОДКБ, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы свою безопасность строим, исходя из угроз, которые существуют на настоящий момент. И мы видим, что эти угрозы усиливаются. Мы видим, что усиливается присутствие НАТО почти на наших границах. Мы видим, какую угрозу несет Украина в настоящий момент, мы видим, как милитаризация происходит. То, что вокруг нас. То, что нас окружает. Поэтому адекватно должны действовать. И мы предполагаем дальнейший ход развития событий и можем предположить, что дальнейшее насыщение ядерными боеприпасами Европы, а сейчас их уже 200, сосредоточено в шести странах, оно приведет к тому, что, адекватно действуя, мы будем вынуждены разместить ядерное оружие и у себя на территории. Чтобы обеспечить безопасность в том числе людей, чтобы защитить свои национальные интересы. Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Успокойте людей! Никому Беларусь не собирается угрожать. Никому никогда угрозы никакой мы не представляли. Мы только можем приехать и поля засеять. Потому что они разучились уже поля сеять и пшеницу не умеют собирать. Но в чем проблема? Если мы не будем размещать у себя не только ядерное оружие – возьмем, уберем с границы войска. Возьмем, не будем ставить новейшее вооружение. К сожалению, мы видим, что Западу верить нельзя. Не мы расширяли НАТО, не мы приближали армию к нашим границам. Так вот, когда мы говорим о возможном размещении ядерного оружия, это как раз таки гарантия безопасности нашей страны. Мы все, что хотим, чтоб в нас ракеты никогда не летели. Мы не хотим просыпаться под взрывами бомб. И вот если у нас будет ядерное оружие, если президенты примут это решение, они еще не приняли, они говорят о теоретически возможном размещении ядерного оружия. Для чего? В том числе это и для чего мы укрепляем границу, для чего мы поставили вооружение С-400, для чего «Искандеры» стоят, для чего сейчас мобильные группы на границе с НАТО увеличены в пять раз? Для безопасности. А они смотрят, оценивают ситуацию. Мы же пригласили недавно военных атташе всех стран посольств на наши учения. Для чего? Две цели. Показать, что мы миролюбивые, учения миролюбивые, нет проблем. Но вторая задача – чтобы они увидели нашу мощь, чтобы те, кто принимает решения в штабах НАТО, видели. Если даже мысль возникнет нанести удар, а такие мысли были, об этом Президент говорил. Вы что думаете, это слухи по нанесению удара по Мозырю? Нет. К сожалению, это правда. Но там должны знать, будет удар по Мозырю – ничего от ваших столиц не останется. Только для этого. Но сами мы, упаси господь. Мы хотим сеять. Где наш Президент две недели? Где он был? В полях. Вот что мы хотим.