Хватает ли в Беларуси рабочих кадров после отъезда беглых? Вот что рассказал Игорь Тур

Есть ли дорога назад для беглых? Какой закон писан комиссарам? В вечерний прайм-тайм в студии внештатное телевизионное заседание так называемой комиссии по беглым. В фокусе внимания резонансный указ Александра Лукашенко. Как простить? Обсудим на площадке ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Вы говорите, что собеседование в кабинете у министра мало кто проходит, хотя задают простые вопросы. Не готовы публично покаяться, может, тогда Минкульту имеет смысл перечень требований к артистам выкатить, которые хотят... Кирилл Казаков, СТВ:

У наших соседей он есть, никто не стесняется, это только нас пинают, что мы черные списки делаем. Есть ли у вас у вас черный список?

Ирина Дрига, начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры Беларуси:

Очень четкие требования, я о них уже говорила: заяви о своей позиции и отметься в соответствующей принадлежности к определенной группе людей. Второе – поучаствуй в культурных проектах, которые носят общественно-политический характер. Потому что есть люди, которые вроде приходят, каются, даже значимые персоны, но когда говоришь: а ты выйдешь на спецмероприятие? Нет, мне это не совсем. Вот концерты коммерческие я бы делал, но меня не приглашают. Поэтому тебя и не приглашают, потому что ты нигде себя не обозначил соответствующим способом. А что касается искренности раскаяния, то здесь надо семь раз отмерить и один раз потом принимать решение. Есть актер Павел Харланчук, участник площади 2006-го, очень активно перед Октябрьской площадью был. Потом из одного театра его отправили. Покаялся, пришел в тот же Купаловский театр. Черного кабеля не отмоешь до бела. Все равно его сущность проявилась. Поэтому очень внимательно смотрим на всех таких людей. Кирилл Казаков:

Игорь, вопрос к тебе как к журналисту. Он всегда задается, когда начинаешь об этой теме спорить с теми, кто бежал, периодически они возникают в соцсетях. Они говорят: понятно, у вас врачи кончились, милиционеры кончились, артисты кончились, депутаты и журналисты кончились. А сейчас вы хотите всех простить и на работу обратно.

Игорь Тур, политический обозреватель телеканала ОНТ:

Не в этом проблема. Не какое-то количество уехавших куда-то из страны в 2020-2021 годы не является критичным и проблемным для белорусов, всегда уезжали куда-то по трудовой миграции какое-то количество людей, потом это все восполнялось внутренней трудовой миграцией. И возвращение всех беглых ни на что критично и важно не повлияет на жизнь внутри Беларуси. Для меня то, что происходит с ситуацией с беглыми, комиссией по возвращению, здесь основная часть общества, на которую направлена эта работа, это ядро общества, условно говоря, нейтральное, которое не является ни одной противоборствующей стороной, ни другой, но наблюдает как государство Беларусь себя ведет в такой посткризисной ситуации. Насколько мы умеем проявлять силу милосердия, насколько мы не жестим в плане какой-то мести личностной. Вот за этим люди смотрят. Черт с ними, с беглыми, пусть сидят там сколько угодно. Меня волнуют люди, которые наблюдают за госсистемой и иногда говорят, что вы правы в 2020 году, вот беглые хотели подвести страну, но решая проблему 2020 года, вы жестите. Такие люди тоже есть. Меня в первую очередь они интересуют. Они активные противоборствующие стороны. Чтобы люди хорошо относились к нашей власти и к нашей стране, вот сейчас в процессе.