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Минск и Уфа возобновили прямое авиасообщение. Какие планы на сотрудничество с этим регионом?

06 марта 2023 18:44
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Еще один российский город стал ближе для белорусов. Минск и Уфа возобновили прямое авиасообщение, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На борту лайнера, который 6 марта встретили в Национальном аэропорту, около полусотни человек. Прямые рейсы – это не только комфорт для туристов, но и новые возможности для бизнеса. Уфа – один из самых крупных по площади городов России.

О летной погоде в контексте сотрудничества с российским регионом – материал Карины Верховцевой.

Минск и Уфа возобновили прямое авиасообщение. Какие планы на сотрудничество с этим регионом?-1

Так эффектно сегодня, 6 марта, встречают первый борт из Уфы. Это уже седьмой российский город, с которым Минск связан прямым авиасообщением. Несколько дней назад встречали дебютный рейс из Нижнего Новгорода. А в ближайшее время на карте полетов появится еще Пермь. Воздушное пространство Союзного государства все шире открывается для белорусов. Прямые рейсы как взлетная полоса для наших производителей. Поддерживать связи становится проще.

Минск и Уфа возобновили прямое авиасообщение. Какие планы на сотрудничество с этим регионом?-4

Константин Климин, представитель Башкортостана при торговом представительстве России в Беларуси:
Думаю, что с каждым рейсом количество пассажиров будет увеличиваться. И туризм, который у нас взаимный, потенциал очень высокий, будет развиваться. В свою очередь готовы оказать туристическим операторам Беларуси всестороннюю помощь, что можно в Башкортостане посмотреть.

Минск и Уфа возобновили прямое авиасообщение. Какие планы на сотрудничество с этим регионом?-7

Отлично долетели, немножко не ожидали, что нас так ярко и радостно встречают. Первый раз в Минске и сразу прямым рейсом из Уфы. Очень этому рады.

Минск и Уфа возобновили прямое авиасообщение. Какие планы на сотрудничество с этим регионом?-10

Между Минском и Уфой 2000 километров, но, несмотря на расстояние, тесные бизнес-контакты. Например, «Амкодор» реализует масштабный инвестпроект в Башкортостане. В индустриальном парке «Уфимский» идет строительство завода по производству оборудования для послеуборочной обработки зерна. Комплекс площадью в 25 тысяч квадратных метров. К реализации проекта приступили в начале осени 2022 года. А этим летом уже планируют запустить производство.

Минск и Уфа возобновили прямое авиасообщение. Какие планы на сотрудничество с этим регионом?-13

Андрей Яроцкий, генеральный директор машиностроительной компании:
Все те условия, которые созданы на территории Уфы то особая экономическая зона), позволяют нам очень оперативно и провести строительство, и окупить этот проект. Мы сегодня абсолютно конкурентоспособны на рынке Российской Федерации, для нас это сегодня основной рынок. И на ближайшую перспективу, мы почему туда и идем активно с приближением производств к потребителям.

Свою нишу старается занять малый и средний бизнес. После ухода европейских компаний возможностей для частного сектора стало больше. Есть уже немало конкретных примеров успешного сотрудничества. В разных сферах.

Минск и Уфа возобновили прямое авиасообщение. Какие планы на сотрудничество с этим регионом?-16

Андрей Копыток, председатель Высшего Координационного Совета союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства»:
В АПК в рамках увеличения надоя, для того чтобы животные вели себя естественным образом, мы парафировали соглашения о поставке туда технических резиновых изделий. Это такие резиновые коврики, которые, безусловно, будут увеличивать надой молока. И с учетом этого наш потенциал и наша белорусская производственная молочка славится во всем мире на территории Российской Федерации), входил в реализацию данного совместного проекта именно в Башкортостане.

Минск и Уфа возобновили прямое авиасообщение. Какие планы на сотрудничество с этим регионом?-19

К слову, выбор города, который расширил летную карту, весьма символичен. Именно в Уфе пройдет юбилейный X Форум регионов Беларуси и России. И несмотря на геополитическую турбулентность в мире, отношения между нашими странами по-прежнему идут на взлет.

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# Беларусь-Россия # общество # Андрей Копыток # Андрей Яроцкий # Карина Верховцева # Константин Климин # Фотофакт

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