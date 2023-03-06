Минск и Уфа возобновили прямое авиасообщение. Какие планы на сотрудничество с этим регионом?

Еще один российский город стал ближе для белорусов. Минск и Уфа возобновили прямое авиасообщение, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На борту лайнера, который 6 марта встретили в Национальном аэропорту, около полусотни человек. Прямые рейсы – это не только комфорт для туристов, но и новые возможности для бизнеса. Уфа – один из самых крупных по площади городов России. О летной погоде в контексте сотрудничества с российским регионом – материал Карины Верховцевой.

Так эффектно сегодня, 6 марта, встречают первый борт из Уфы. Это уже седьмой российский город, с которым Минск связан прямым авиасообщением. Несколько дней назад встречали дебютный рейс из Нижнего Новгорода. А в ближайшее время на карте полетов появится еще Пермь. Воздушное пространство Союзного государства все шире открывается для белорусов. Прямые рейсы как взлетная полоса для наших производителей. Поддерживать связи становится проще.

Константин Климин, представитель Башкортостана при торговом представительстве России в Беларуси:

Думаю, что с каждым рейсом количество пассажиров будет увеличиваться. И туризм, который у нас взаимный, потенциал очень высокий, будет развиваться. В свою очередь готовы оказать туристическим операторам Беларуси всестороннюю помощь, что можно в Башкортостане посмотреть.

Отлично долетели, немножко не ожидали, что нас так ярко и радостно встречают. Первый раз в Минске и сразу прямым рейсом из Уфы. Очень этому рады.

Между Минском и Уфой 2000 километров, но, несмотря на расстояние, тесные бизнес-контакты. Например, «Амкодор» реализует масштабный инвестпроект в Башкортостане. В индустриальном парке «Уфимский» идет строительство завода по производству оборудования для послеуборочной обработки зерна. Комплекс площадью в 25 тысяч квадратных метров. К реализации проекта приступили в начале осени 2022 года. А этим летом уже планируют запустить производство.

Андрей Яроцкий, генеральный директор машиностроительной компании:

Все те условия, которые созданы на территории Уфы (это особая экономическая зона), позволяют нам очень оперативно и провести строительство, и окупить этот проект. Мы сегодня абсолютно конкурентоспособны на рынке Российской Федерации, для нас это сегодня основной рынок. И на ближайшую перспективу, мы почему туда и идем активно с приближением производств к потребителям. Свою нишу старается занять малый и средний бизнес. После ухода европейских компаний возможностей для частного сектора стало больше. Есть уже немало конкретных примеров успешного сотрудничества. В разных сферах.

Андрей Копыток, председатель Высшего Координационного Совета союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства»:

В АПК в рамках увеличения надоя, для того чтобы животные вели себя естественным образом, мы парафировали соглашения о поставке туда технических резиновых изделий. Это такие резиновые коврики, которые, безусловно, будут увеличивать надой молока. И с учетом этого наш потенциал и наша белорусская производственная молочка славится во всем мире (и на территории Российской Федерации), входил в реализацию данного совместного проекта именно в Башкортостане.