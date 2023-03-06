«Комиссия будет рассматривать это индивидуально». Смогут ли беглым смягчить наказание?
Есть ли дорога назад для беглых? Какой закон писан комиссарам? В вечерний прайм-тайм в студии внештатное телевизионное заседание так называемой комиссии по беглым. В фокусе внимания резонансный указ Александра Лукашенко. Как простить? Обсудим на площадке ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Адаптировались ли вы в сравнении с тем периодом, который был 2-3 года назад, 2020 год имею в виду? Имеет нам смысл смягчаться или нет?
Алексей Стук, заместитель генерального прокурора Беларуси, заместитель председателя комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси:
Игорь, если я правильно понял, не главное, кто вернется, а главное, что граждане внутри? Поняли такое позитивное движение.
Игорь Тур, политический обозреватель телеканала ОНТ:
Увидели антигуманный подход, я бы так сказал.
Алексей Стук:
Думаю, согласен с тем, что эта цель должна быть достигнута и воздействует на наше население, которое находится на территории Беларуси, но думаю, что важно показать и то, что люди могут вернуться. И есть люди, которые хотят вернуться. Я уверен, что этот вектор направлен и в том направлении, и в другом. Более того, нельзя все зарегламентировать. У нас звучит такой посыл, что надо все в законе прописать. Нужно прописать, как, что, где и почему, зачем. В работе комиссий и по работе с этими гражданами, которые хотели бы вернуться, нельзя все прописать, комиссия будет рассматривать это индивидуально. Мы можем так заформализовать это, что будем видеть, что прекрасно может этот человек вернуться, можно дать ему шанс вернуться и встроиться в хорошую, нормальную жизнь внутри республики. А по формальным основаниям будет что-то препятствовать.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
«Публично гадил – публично извинись». Как будут решать, кому можно вернуться в Беларусь, а кому нет?
«Им на одной сцене, извините, сейчас просто не жить». Смогут ли вернуться купаловцы?
«Я лично очень ждал». Чего Игорь Тур не увидел в указе по созданию комиссии для беглых?