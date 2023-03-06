«Комиссия будет рассматривать это индивидуально». Смогут ли беглым смягчить наказание?

Есть ли дорога назад для беглых? Какой закон писан комиссарам? В вечерний прайм-тайм в студии внештатное телевизионное заседание так называемой комиссии по беглым. В фокусе внимания резонансный указ Александра Лукашенко. Как простить? Обсудим на площадке ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Адаптировались ли вы в сравнении с тем периодом, который был 2-3 года назад, 2020 год имею в виду? Имеет нам смысл смягчаться или нет?

Алексей Стук, заместитель генерального прокурора Беларуси, заместитель председателя комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси:

Игорь, если я правильно понял, не главное, кто вернется, а главное, что граждане внутри? Поняли такое позитивное движение. Игорь Тур, политический обозреватель телеканала ОНТ:

Увидели антигуманный подход, я бы так сказал.